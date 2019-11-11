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В Подмосковье сожгли 13 Ford Transit, которые использовались как мобильные комплексы видеофиксации
Источник материала: Tut.by
Более 10 мобильных комплексов фотовидеофиксации на базе автомобилей Ford Transit сгорели в результате поджога в Раменском районе (Московская область, Россия). Об этом
Инцидент произошел в ночь на 12 ноября. Общая площадь пожара составила 200 кв. м. По данным МЧС, в тушении участвовали 25 человек и семь единиц техники.
— Машины, которые обычно следят за скоростью на дорогах, находились на неохраняемой стоянке в поселке Мирный. Сегодня ночью местные жители увидели дым со стоянки и вызвали пожарных. К их приезду горели уже 13 машин, еще десять автомобилей Ford Transit удалось отогнать и спасти. Сейчас на месте работают полицейские — они не исключают, что машины кто-то поджег, — сообщает телеграм-канал Baza.
В результате происшествия никто не пострадал.
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Инцидент произошел в ночь на 12 ноября. Общая площадь пожара составила 200 кв. м. По данным МЧС, в тушении участвовали 25 человек и семь единиц техники.
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