В Подмосковье сожгли 13 Ford Transit, которые использовались как мобильные комплексы видеофиксации

Источник материала: Tut.by

Более 10 мобильных комплексов фотовидеофиксации на базе автомобилей Ford Transit сгорели в результате поджога в Раменском районе (Московская область, Россия). Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.



Фото: телеграм-канал Baza

Инцидент произошел в ночь на 12 ноября. Общая площадь пожара составила 200 кв. м. По данным МЧС, в тушении участвовали 25 человек и семь единиц техники.

— Машины, которые обычно следят за скоростью на дорогах, находились на неохраняемой стоянке в поселке Мирный. Сегодня ночью местные жители увидели дым со стоянки и вызвали пожарных. К их приезду горели уже 13 машин, еще десять автомобилей Ford Transit удалось отогнать и спасти. Сейчас на месте работают полицейские — они не исключают, что машины кто-то поджег, — сообщает телеграм-канал Baza.



Фото: телеграм-канал Baza

В результате происшествия никто не пострадал.