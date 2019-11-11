ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Подмосковье сожгли 13 Ford Transit, которые использовались как мобильные комплексы видеофиксации

12.11.2019 16:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Более 10 мобильных комплексов фотовидеофиксации на базе автомобилей Ford Transit сгорели в результате поджога в Раменском районе (Московская область, Россия). Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.


Фото: телеграм-канал Baza

Инцидент произошел в ночь на 12 ноября. Общая площадь пожара составила 200 кв. м. По данным МЧС, в тушении участвовали 25 человек и семь единиц техники.

— Машины, которые обычно следят за скоростью на дорогах, находились на неохраняемой стоянке в поселке Мирный. Сегодня ночью местные жители увидели дым со стоянки и вызвали пожарных. К их приезду горели уже 13 машин, еще десять автомобилей Ford Transit удалось отогнать и спасти. Сейчас на месте работают полицейские — они не исключают, что машины кто-то поджег, — сообщает телеграм-канал Baza.


Фото: телеграм-канал Baza

В результате происшествия никто не пострадал.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в ночь на 12 ноября. Общая площадь пожара составила 200 кв. м. По данным МЧС, в тушении участвовали 25 человек и семь единиц техники.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларусь вновь придет тепло: надолго ли?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика