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Мужчина ранил ножом троих артистов во время театральной постановки

12.11.2019 15:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Саудовской Аравии. Мужчина напал на артистов в Саудовской Аравии. Инцидент произошел во время театральной постановки в парке короля Абдаллы в Эр-Рияде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина ранил ножом троих артистов во время театральной постановки

Прежде чем злоумышленника смогли нейтрализовать охранники, он успел ранить ножом троих актеров. Среди пострадавших оказались двое мужчин и женщина. Их экстренно доставили в больницу. По данным медиков, состояние пациентов стабильное.

Нападавший задержан. Полиция уже установила его личность. По факту происшествия ведется расследование.

Мужчина ранил ножом троих артистов во время театральной постановки

Мужчина ранил ножом троих артистов во время театральной постановки

Мужчина ранил ножом троих артистов во время театральной постановки

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Новости Саудовской Аравии. Мужчина напал на артистов в Саудовской Аравии. Инцидент произошел во время театральной постановки в парке короля Абдаллы в Эр-Рияде,...
 
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