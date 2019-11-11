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Тайны Беларуси. Анонс третьего сезона

12.11.2019 15:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Про это десятки лет молчала все страна. Журналистам давала от ворот поворот. А герои своего времени навсегда превратились в затворников. Телеканал СТВ приоткроет завесу страшных тайн, которые до сих пор не дают покоя миллионам.

Тайны Беларуси. Анонс третьего сезона

Тайны Беларуси. Анонс третьего сезона

Смотрите премьеру в новом сезоне. Подробнее – в видеоматериале.

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Новости Беларуси. Про это десятки лет молчала все страна. Журналистам давала от ворот поворот. А герои своего времени навсегда превратились в затворников....
 
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