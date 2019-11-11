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Свинка Лилу помогает снять стресс пассажирам, которые боятся летать
Источник материала: СТВ
Новости США. Приветливое похрюкивание и игра на игрушечном пианино. Пассажиров международного аэропорта в Сан-Франциско встречает необычный сотрудник – свинья, наряженная в форму пилота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лилу – сотрудница «хвостатой бригады» аэропорта, и ее основная задача – снять стресс у пассажиров, которые боятся перелетов. Со своими обязанностями свинка справляется отменно, говорят посетители. Она умеет выполнять несколько трюков, любит обниматься и с удовольствием позирует для селфи.
На службе в «хвостатой бригаде» находятся несколько десятков собак различных пород, однако Лилу в своем костюмчике пилота пользуется особой популярностью.
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Новости США. Приветливое похрюкивание и игра на игрушечном пианино. Пассажиров международного аэропорта в Сан-Франциско встречает необычный сотрудник – свинья,...
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