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Свинка Лилу помогает снять стресс пассажирам, которые боятся летать

12.11.2019 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Приветливое похрюкивание и игра на игрушечном пианино. Пассажиров международного аэропорта в Сан-Франциско встречает необычный сотрудник – свинья, наряженная в форму пилота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилу – сотрудница «хвостатой бригады» аэропорта, и ее основная задача – снять стресс у пассажиров, которые боятся перелетов. Со своими обязанностями свинка справляется отменно, говорят посетители. Она умеет выполнять несколько трюков, любит обниматься и с удовольствием позирует для селфи.

Свинка Лилу помогает снять стресс пассажирам, которые боятся летать

Свинка Лилу помогает снять стресс пассажирам, которые боятся летать

Свинка Лилу помогает снять стресс пассажирам, которые боятся летать

На службе в «хвостатой бригаде» находятся несколько десятков собак различных пород, однако Лилу в своем костюмчике пилота пользуется особой популярностью.

Свинка Лилу помогает снять стресс пассажирам, которые боятся летать

Свинка Лилу помогает снять стресс пассажирам, которые боятся летать

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Новости США. Приветливое похрюкивание и игра на игрушечном пианино. Пассажиров международного аэропорта в Сан-Франциско встречает необычный сотрудник – свинья,...
 
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