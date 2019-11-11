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В Слониме мужчина запер 36-летнюю знакомую в вольере

12.11.2019 15:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Слониме мужчина запер знакомую в вольере.  

По информации УВД Гродненского облисполкома, 36-летнюю женщину знакомый запер в вольере. Так 38-летний мужчина решил наказать ее за то, что она пропала почти на сутки с переданными ей деньгами  на покупку продуктов и алкоголя. Спустя время женщина вернулась с пустыми руками.  

Оказалось, что компания отдыхала в частном доме. Одну из участниц застолья отправили в магазин, но женщина вернулась спустя сутки. Один из мужчин запер знакомую в вольере и сказал, что откроет клетку через 12 часов. У запертой женщины с собой оказался телефон – она позвонила в милицию.  

Противоправным действиям мужчины дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подробные деяния предусмотрена ст.183 УК РБ «Незаконное лишение свободы».   

В Минске мужчина с ножом пытался научить компанию подростков «хорошим манерам» (читать далее).  

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Слониме мужчина запер знакомую в вольере.   По информации УВД Гродненского облисполкома, 36-летнюю женщину знакомый запер в вольере. Так...
 
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