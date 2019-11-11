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В Слониме мужчина запер 36-летнюю знакомую в вольере
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Слониме мужчина запер знакомую в вольере.
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Оказалось, что компания отдыхала в частном доме. Одну из участниц застолья отправили в магазин, но женщина вернулась спустя сутки. Один из мужчин запер знакомую в вольере и сказал, что откроет клетку через 12 часов. У запертой женщины с собой оказался телефон – она позвонила в милицию.
Противоправным действиям мужчины дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подробные деяния предусмотрена ст.183 УК РБ «Незаконное лишение свободы».
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Новости Беларуси. В Слониме мужчина запер знакомую в вольере. По информации УВД Гродненского облисполкома, 36-летнюю женщину знакомый запер в вольере. Так...
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