ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Донбассе завершился очередной этап разведения сил

12.11.2019 15:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Украины. Очередной этап разведения сил завершился в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Район Петровского и Богдановки был последней точкой на линии соприкосновения. Процедура прошла согласно графику, под наблюдением представителей ОБСЕ.

В Донбассе завершился очередной этап разведения сил

12 ноября начнется следующий этап операции – разбор оборонительных сооружений и разминирование района. Таким образом, большая часть Минских договоренностей теперь выполнена, а значит, формальных препятствий для встречи в нормандском формате больше нет.

Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины состоится 12 ноября в Минске. Основным вопросом для обсуждения станет реализация «формулы Штайнмайера». Не исключено и продолжение работы над списками удерживаемых лиц, планируемых к обмену между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

В Донбассе завершился очередной этап разведения сил

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Украины. Очередной этап разведения сил завершился в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Район Петровского и Богдановки был последней...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Власть должна оставаться в семье": что пишут австрийские СМИ о "незаконнорожденном сыне доярки"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика