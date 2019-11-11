Кто виноват в страшной катастрофе под Минском? Анонс программы «Тайны Беларуси»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Совершенно секретно и впервые на телевидении. Кто виноват в страшной катастрофе под Минском? О чем по сей день молчат очевидцы?

Большое расследование в эту пятницу, 15 ноября, на телеканале СТВ в 20.30.







