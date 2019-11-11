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Кто виноват в страшной катастрофе под Минском? Анонс программы «Тайны Беларуси»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Совершенно секретно и впервые на телевидении. Кто виноват в страшной катастрофе под Минском? О чем по сей день молчат очевидцы?
Большое расследование в эту пятницу, 15 ноября, на телеканале СТВ в 20.30.
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Новости Беларуси. Совершенно секретно и впервые на телевидении. Кто виноват в страшной катастрофе под Минском? О чем по сей день молчат очевидцы? Большое...
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