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Титулованный фильм по роману Мартиновича «Озеро радости» покажут в кино: где и когда
Источник материала: KYKY>
Кажется, фильм режиссера Алексей Полуяна «Озеро Радости», снятый по роману беларуского писателя Виктора Мартиновича, победил везде, где только можно. Он получил три награды испанского Ficbueu, приз на кинофестивале в Греции, две награды феста в Неваде. Также проект победил в номинации «лучший короткометражный фильм» немецкой кинопремии Hessen Film Awards. Но когда фильм можно будет увидеть в Беларуси?
Как
Справка. «Озеро Радости» показывает историю девятилетней Яси, жизнь которой резко меняется после смерти матери и попадания в интернат. Съемки велись в четырех деревнях Ляховичского района Брестской области. В ленте звучит музыка беларуской этногруппы Vuraj. «Озеро радости» – личный для моей семьи фильм. Я хотел рассказать драму о ребенке, который в девять лет осмеливается строить свой путь самостоятельно. Не каждый взрослый человек готов к этому выбору, а Яся смогла», – отзывался о проекте Алексей Полуян.
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