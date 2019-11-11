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Титулованный фильм по роману Мартиновича «Озеро радости» покажут в кино: где и когда

12.11.2019 15:36 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Кажется, фильм режиссера Алексей Полуяна «Озеро Радости», снятый по роману беларуского писателя Виктора Мартиновича, победил везде, где только можно. Он получил три награды испанского Ficbueu, приз на кинофестивале в Греции, две награды феста в Неваде. Также проект победил в номинации «лучший короткометражный фильм» немецкой кинопремии Hessen Film Awards. Но когда фильм можно будет увидеть в Беларуси?

Как пишет budzma.by, «Озеро Радости» презентуют в Минске 13 ноября в кинотеатре «Москва» в 19:00. Потом фильм начнут крутить с 14 по 28 ноября в кинотеатрах «Беларусь», «Пионер», Silver Screen и Falcon Club бутик Кино, а с 14 по 20 ноября – в Silver Screen. Показы состоятся и в других городах Беларуси: планируется, что картину покажут в Могилеве, Бресте, Барановичах и Ляховичах. Премьера в кинотеатре «Москва» состоится 13 ноября в 19 часов.

Справка. «Озеро Радости» показывает историю девятилетней Яси, жизнь которой резко меняется после смерти матери и попадания в интернат. Съемки велись в четырех деревнях Ляховичского района Брестской области. В ленте звучит музыка беларуской этногруппы Vuraj. «Озеро радости» – личный для моей семьи фильм. Я хотел рассказать драму о ребенке, который в девять лет осмеливается строить свой путь самостоятельно. Не каждый взрослый человек готов к этому выбору, а Яся смогла», – отзывался о проекте Алексей Полуян.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Кажется, фильм режиссера Алексей Полуяна «Озеро Радости», снятый по роману беларуского писателя Виктора Мартиновича, победил везде, где только можно. Он получил...
 
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