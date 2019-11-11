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Вокалист Rammstein выступит в Минске с концертом
Источник материала: Tut.by
Не спешите радоваться: сам Rammstein в Минск не приедет, хоть немецкую группу у нас очень ждут. А вот фронтмен коллектива
Lindemann — немецко-шведский проект, участниками которого являются вокалист Rammstein Тилль Линдеманн и основатель легендарных шведских групп Pain и Hypocrisy Петер Тэгтгрен. Коллектив существует с 2015 года. Весной 2020 года их совместный тур прогремит в Беларуси, Украине, России и других странах Европы. Об этом
Дебютным альбомом группы стал релиз Skills In Pills с треками на английском языке, его можно послушать уже сейчас:
Запишите или запомните: 22 ноября в Сети появится новый альбом коллектива —
Напомним, что в последний раз всем составом Rammstein навещал белорусскую столицу в 2010 году после четырехлетнего перерыва. Тогда на концерт в «Минск-Арене»
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Не спешите радоваться: сам Rammstein в Минск не приедет, хоть немецкую группу у нас очень ждут. А вот фронтмен коллектива Тиль Линдеманн выступит в Минске с сольным...
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