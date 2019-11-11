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Вокалист Rammstein выступит в Минске с концертом

12.11.2019 16:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не спешите радоваться: сам Rammstein в Минск не приедет, хоть немецкую группу у нас очень ждут. А вот фронтмен коллектива Тиль Линдеманн выступит в Минске с сольным метал-проектом, который так и называется — Lindemann. Концерт должен состояться 4 марта в столичном Дворце спорта, а билеты можно будет купить уже 15 ноября.


Фото: lindemann.band

Lindemann — немецко-шведский проект, участниками которого являются вокалист Rammstein Тилль Линдеманн и основатель легендарных шведских групп Pain и Hypocrisy Петер Тэгтгрен. Коллектив существует с 2015 года. Весной 2020 года их совместный тур прогремит в Беларуси, Украине, России и других странах Европы. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Дебютным альбомом группы стал релиз Skills In Pills с треками на английском языке, его можно послушать уже сейчас:

Запишите или запомните: 22 ноября в Сети появится новый альбом коллектива — F&M — с лирикой на немецком. И вот еще одна важная дата: билеты на первый в Беларуси концерт группы Lindemann поступят в продажу 15 ноября в 15.00. К слову, в Париже билеты на выступление коллектива разлетелись за 6 минут.

Напомним, что в последний раз всем составом Rammstein навещал белорусскую столицу в 2010 году после четырехлетнего перерыва. Тогда на концерт в «Минск-Арене» пришли около 11 тысяч человек.

Когда: 4 марта

Где:

Сколько: от 75 до 210 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Не спешите радоваться: сам Rammstein в Минск не приедет, хоть немецкую группу у нас очень ждут. А вот фронтмен коллектива Тиль Линдеманн выступит в Минске с сольным...
 
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