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В Беларуси будут по-новому назначать семейный капитал. Сколько минчан открыли депозиты по старым правилам
Источник материала: Tut.by
За 9 месяцев 2019 года семейный капитал назначен 1628 многодетным семьям столицы, всего за время действия этой меры господдержки с 2015 года — 11,2 тысяч минских семей. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»
Напомним, в Беларуси
С 1 января 2020 года семейный капитал будут назначать в белорусских рублях. Его базовый размер составит 22,5 тысячи рублей (около 10 970 долларов в пересчете по курсу Нацбанка на 18 сентября). Эту сумму обещают ежегодно индексировать в зависимости от темпов инфляции.
Сейчас программа семейного капитала предусматривает, что при появлении третьего и последующих детей семье переводят 10 тысяч долларов на специальный счет. Деньги не выдаются на руки, а хранятся на специальном депозите в Беларусбанке. Проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин, и они привязаны к ставке LIBOR.
По данным на 1 октября 2019 года, в Минске проживают более 15,5 тыс. многодетных семей.
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В Беларуси будут по-новому назначать семейный капитал. Сколько минчан открыли депозиты по старым правилам
В этом году срок действия программы по назначению семейного капитала завершается. Новый подписанный президентом страны указ продлевает ее еще на 5 лет.
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