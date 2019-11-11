В Беларуси будут по-новому назначать семейный капитал. Сколько минчан открыли депозиты по старым правилам

Источник материала: Tut.by

За 9 месяцев 2019 года семейный капитал назначен 1628 многодетным семьям столицы, всего за время действия этой меры господдержки с 2015 года — 11,2 тысяч минских семей. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.



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Напомним, в Беларуси продлили программу семейного капитала — до 31 декабря 2024 года. При этом власти также расширили случаи, когда можно досрочно использовать эти деньги. Досрочно потратить средства по новым правилам смогут также те семьи, которым уже назначили семейный капитал.

С 1 января 2020 года семейный капитал будут назначать в белорусских рублях. Его базовый размер составит 22,5 тысячи рублей (около 10 970 долларов в пересчете по курсу Нацбанка на 18 сентября). Эту сумму обещают ежегодно индексировать в зависимости от темпов инфляции.

Сейчас программа семейного капитала предусматривает, что при появлении третьего и последующих детей семье переводят 10 тысяч долларов на специальный счет. Деньги не выдаются на руки, а хранятся на специальном депозите в Беларусбанке. Проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин, и они привязаны к ставке LIBOR.

По данным на 1 октября 2019 года, в Минске проживают более 15,5 тыс. многодетных семей.