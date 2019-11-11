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Какую прибыль получит компания российского олигарха, которая строила Крымский мост

12.11.2019 16:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Строительство Крымского моста, скорее всего, принесет компании «Мостотрест» российского олигарха Аркадия Ротенберга нулевую прибыль. Об этом рассказал российскому Forbes глава «Мостотреста» Владимир Власов, пишет Meduza.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Прибыль, по словам Власова, не получит и компания «Стройгазмонтаж», которая до недавнего времени также принадлежала Ротенбергу и участвовала в строительстве Крымского моста. «Будет хорошо, если <…> „Стройгазмонтаж“ не будет в минусе», — подчеркнул он.

По мнению старшего аналитика «Атона» Михаила Ганелина, на низкую рентабельность проекта повлияли высокие темпы скорости его реализации. В этих условиях, считает он, «нулевой результат — это даже хороший результат, могли оказаться и серьезные убытки».

«Стройгазмонтаж» был назначен генподрядчиком проекта строительства Крымского моста в январе 2015 года. Общая стоимость проекта составила не менее 223 миллиардов рублей или почти 3,5 млрд долларов. «Мостотрест» был субподрячиком строительства моста, получив контракт в 97 миллиардов рублей или около 1,5 млрд долларов на возведение опор и пролетов.

Аркадий Ротенберг ранее говорил, что заняться строительством Крымского моста его попросил лично президент России Владимир Путин. В интервью «Коммерсанту» вскоре после получения генподряда на строительство моста Ротенберг заявлял, что рассматривает этот проект «как вклад в развитие страны», а «не с целью зарабатывания денег».

В ноябре «Стройгазмонтаж» сменил владельца. По данным РБК, Ротенберг продал компанию одной из «дочек» «Газпрома» за 75 миллиардов рублей.

 
 
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На рентабельность проекта повлияли высокие темпы скорости его реализации.
 
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