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ЕАБР: девальвация белорусского рубля ускорится

12.11.2019 16:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

ЕАБР: девальвация белорусского рубля ускорится

Евразийский банк развития ожидает постепенное ослабление белорусского рубля к основным валютам до конца текущего года.

Как говорится в макроэкономическом обзоре по Беларуси, подготовленном дирекцией по аналитической работе ЕАБР,  такая тенденция сохранится и в среднесрочном периоде, что связано с необходимостью поддержания конкурентоспособности белорусских производителей в условиях более высокой инфляции в стране по сравнению со странами-партнерами.

Кроме этого, отмечается, что основные риски для курсовой динамики исходят из внешнего сектора.

Замедление мировой экономики может с большей долей вероятности привести к снижению поступлений от экспорта белорусских товаров. Это, в свою очередь, снизит предложения иностранной валюты внутри страны, что сформирует некоторое давление на курс национальной валюты.

В обзоре подчеркивается, что темпы девальвации белорусского рубля могут ускориться, если Россия не компенсирует Беларуси последствия от российского налогового маневра.

По мрению ЕАБР, снижение долгосрочных темпов экономического роста Беларуси в ближайшие два года в случае неблагоприятного развития событий приведет к расширению отрицательного дифференциала производительности внутри страны и за рубежом. В этом случае для сохранения конкурентоспособности белорусских товаров потребуется дополнительная поддержка за счет ценового фактора.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Евразийский банк развития ожидает постепенное ослабление белорусского рубля к основным валютам до конца текущего года.
 
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