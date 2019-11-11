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Дикие индейки захватили улицы американского города и терроризируют жителей
Источник материала: Tut.by
Жителей города Томс Ривер в штате Нью-Джерси уже несколько недель терроризируют индейки. От 40 до 60 диких птиц приходят на городские улицы и атакуют автомобили, окна домов и самих местных. У властей нет возможности повлиять на ситуацию: ловить диких животных и птиц им запрещено.
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Отпугнуть их невозможно.
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