Дикие индейки захватили улицы американского города и терроризируют жителей

Источник материала: Tut.by

Жителей города Томс Ривер в штате Нью-Джерси уже несколько недель терроризируют индейки. От 40 до 60 диких птиц приходят на городские улицы и атакуют автомобили, окна домов и самих местных. У властей нет возможности повлиять на ситуацию: ловить диких животных и птиц им запрещено.