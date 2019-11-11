Названы победители премии BELARUS BEAUTY AWARDS 2019

Источник материала: Аргументы и факты

Участие в премии BELARUS BEAUTY AWARDS проходит по заявительному принципу. Потенциальный номинант заполняет заявку на участие, после чего организаторы добавляют на сайт премии карточку участника с кратким описанием. Определение победителей проходит при помощи онлайн-голосования. В 2019 году голосование за номинантов прошло в период с 1 по 31 октября в 6 категориях: здоровье, фитнес, красота, мода, косметический продукт, специальные номинации. В 2019 году в премии приняло участие более 150 номинантов со всей страны, а общее число отданных голосов превысило 150 000. Информационный партнер премии – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.





Победители BELARUS BEAUTY AWARDS 2019

Категория “Здоровье”:

Номинация “Медицинский центр”- Медицинский центр “Элмед”, г. Гомель;

Номинация “Центр эстетической медицины / косметологии” - Центр медицинской эстетики “Лесанте”, г. Минск;

Номинация “Аптека” - Сеть аптек “Планета Здоровья”;

Номинация “Оптика” - Сеть оптики “FOCUS”.

Категория “Фитнес”:

Номинация “Фитнес / Тренажёрный зал” (республиканский зачет) - Фитнес-клуб “Xline”, г. Витебск;

Номинация “Фитнес / Тренажёрный зал” (Минская область) - Тренажерный зал “Energy”;

Номинация “Женский фитнес клуб” - Женский фитнес-клуб “Перфект”, г. Новополоцк;

Номинация “Батутная арена” - Сеть батутных арен “Flash Park”, г. Минск;

Номинация “Фитнес тренер” - Сымонко Анна, “FIZ-RA”, г.Минск.

Категория “Красота”:

Номинация “Салон красоты” - Салон красоты “IVORY STUDIO”, г. Минск;

Номинации “Детская парикмахерская” - Детская парикмахерская “Подстригульки”, г. Гродно;

Номинация “Ногтевой сервис” (республиканский зачёт) - Nail bar “СОРОКА”, г. Полоцк;

Номинация “Ногтевой сервис” (Минская область) - Студия маникюра и педикюра “Арабески”, г. Минск;

Номинация “Студия оформления взгляда” (республиканский зачёт) - Студия “BROWBAR NUMBER ONE”, г. Борисов;

Номинация “Студия оформления взгляда” (Минская область) - Студия “Browki bar”, г. Минск;

Номинация “Парикмахерская” - Сеть парикмахерских “Город красоты”, г. Минск;

Номинация “Студия депиляции” - Студия депиляции и косметологии “GLADKO”, г. Минск;

Номинация “Барбершоп” (республиканский зачёт) - “PRIDE BARBERSHOP & TATTOO”, г. Гродно;

Номинация “Барбершоп” (Минская область) - Мужская парикмахерская “Big Bro”, г. Минск;

Номинация “Открытие года” - Студия депиляции и косметологии “GLADKO”, г. Минск.





Категория “Мода”:

Номинация “Бренд женской одежды” - Бренд “Condra Deluxe”;

Номинация “Бренд мужской деловой одежды” - Бренд “CORTIGIANO IN BOTTEGA”;

Номинация “Бренд обуви” - Бренд “MARKO”;

Номинация “Бренд fast fashion” - Бренд “ТВОЕ”;

Номинации “Бренд нижнего белья” - Бренд “MARK FORMELLE”.

Номинации “Свадебная мода” - Свадебный салон “ROSSO”.

Категория “Косметический бренд”:

Бренд “MASSTIGE” - победитель в номинациях “Дневной крем для лица”, “Скраб / Пиллинг для лица”, “Дополнительный уход за лицом”, “Ночной крем для лица”, “Средство для снятия макияжа”, “Крем / Гель для век”, “Очищающее средство”, “Тоник / Лосьон”;

Бренд “БЕЛИТА-М” - победитель в номинации “Крем для тела”;

Бренд “BELCOSMEX” - победитель в номинациях “Маска для лица”, “Крем для ног”, “Крем для рук”;

Бренд “RELOUIS” - победитель в номинациях “Карандаш для глаз”, “Карандаш для губ”;

Бренд “BELORDESIGN” - победитель в номинациях “Блеск для губ”, “Консилер / Корректор”, “Румяна”, “Тональное средство”, “Помада”, “Средство для бровей”, “Тушь”, “Пудра”, “Тени для век”, “Хайлайтер”.

В специальной номинации “Beauty/lifestyle профиль в Instagram” победу одержала Мария Сас из г. Слонима. (https://www.instagram.com/__mashasas/)





Технический партнер – компания “МЕДИА ЛАЙН”;

Генеральный партнер – ювелирная сеть “ЗОЛОТАЯ МЕЧТА”;

Официальный партнер – сервис по поиску авиабилетов “AVIASALES”;

Официальный партнер категории “Красота” – минеральная вода “МОРОЧАНСКАЯ”;

Официальный партнер категории “Здоровье” – противовирусное средство “КАГОЦЕЛ”;

Официальный партнер категории “Фитнес” – кондитерская фабрика “ВИТЬБА”;

Официальный партнер категории “Косметический продукт” – сеть магазинов “МИЛА”.

Информационный партнер – портал и еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

Официальный кейтеринг премии - “CATERING PRO”.

Организатор премии агентство “ GUARDO ” благодарит всех участников и партнеров премии за доверие и поддержку.