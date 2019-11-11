Названы победители премии BELARUS BEAUTY AWARDS 2019

Участие в премии BELARUS BEAUTY AWARDS проходит по заявительному принципу. Потенциальный номинант заполняет заявку на участие, после чего организаторы добавляют на сайт премии карточку участника с кратким описанием. Определение победителей проходит при помощи онлайн-голосования. В 2019 году голосование за номинантов прошло в период с 1 по 31 октября в 6 категориях: здоровье, фитнес, красота, мода, косметический продукт, специальные номинации. В 2019 году в премии приняло участие более 150 номинантов со всей страны, а общее число отданных голосов превысило 150 000. Информационный партнер премии – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.
Победители BELARUS BEAUTY AWARDS 2019
Категория “Здоровье”:
- Номинация “Медицинский центр”- Медицинский центр “Элмед”, г. Гомель;
- Номинация “Центр эстетической медицины / косметологии” - Центр медицинской эстетики “Лесанте”, г. Минск;
- Номинация “Аптека” - Сеть аптек “Планета Здоровья”;
- Номинация “Оптика” - Сеть оптики “FOCUS”.
Категория “Фитнес”:
- Номинация “Фитнес / Тренажёрный зал” (республиканский зачет) - Фитнес-клуб “Xline”, г. Витебск;
- Номинация “Фитнес / Тренажёрный зал” (Минская область) - Тренажерный зал “Energy”;
- Номинация “Женский фитнес клуб” - Женский фитнес-клуб “Перфект”, г. Новополоцк;
- Номинация “Батутная арена” - Сеть батутных арен “Flash Park”, г. Минск;
- Номинация “Фитнес тренер” - Сымонко Анна, “FIZ-RA”, г.Минск.
Категория “Красота”:
- Номинация “Салон красоты” - Салон красоты “IVORY STUDIO”, г. Минск;
- Номинации “Детская парикмахерская” - Детская парикмахерская “Подстригульки”, г. Гродно;
- Номинация “Ногтевой сервис” (республиканский зачёт) - Nail bar “СОРОКА”, г. Полоцк;
- Номинация “Ногтевой сервис” (Минская область) - Студия маникюра и педикюра “Арабески”, г. Минск;
- Номинация “Студия оформления взгляда” (республиканский зачёт) - Студия “BROWBAR NUMBER ONE”, г. Борисов;
- Номинация “Студия оформления взгляда” (Минская область) - Студия “Browki bar”, г. Минск;
- Номинация “Парикмахерская” - Сеть парикмахерских “Город красоты”, г. Минск;
- Номинация “Студия депиляции” - Студия депиляции и косметологии “GLADKO”, г. Минск;
- Номинация “Барбершоп” (республиканский зачёт) - “PRIDE BARBERSHOP & TATTOO”, г. Гродно;
- Номинация “Барбершоп” (Минская область) - Мужская парикмахерская “Big Bro”, г. Минск;
- Номинация “Открытие года” - Студия депиляции и косметологии “GLADKO”, г. Минск.
Категория “Мода”:
- Номинация “Бренд женской одежды” - Бренд “Condra Deluxe”;
- Номинация “Бренд мужской деловой одежды” - Бренд “CORTIGIANO IN BOTTEGA”;
- Номинация “Бренд обуви” - Бренд “MARKO”;
- Номинация “Бренд fast fashion” - Бренд “ТВОЕ”;
- Номинации “Бренд нижнего белья” - Бренд “MARK FORMELLE”.
- Номинации “Свадебная мода” - Свадебный салон “ROSSO”.
Категория “Косметический бренд”:
- Бренд “MASSTIGE” - победитель в номинациях “Дневной крем для лица”, “Скраб / Пиллинг для лица”, “Дополнительный уход за лицом”, “Ночной крем для лица”, “Средство для снятия макияжа”, “Крем / Гель для век”, “Очищающее средство”, “Тоник / Лосьон”;
- Бренд “БЕЛИТА-М” - победитель в номинации “Крем для тела”;
- Бренд “BELCOSMEX” - победитель в номинациях “Маска для лица”, “Крем для ног”, “Крем для рук”;
- Бренд “RELOUIS” - победитель в номинациях “Карандаш для глаз”, “Карандаш для губ”;
- Бренд “BELORDESIGN” - победитель в номинациях “Блеск для губ”, “Консилер / Корректор”, “Румяна”, “Тональное средство”, “Помада”, “Средство для бровей”, “Тушь”, “Пудра”, “Тени для век”, “Хайлайтер”.
В специальной номинации “Beauty/lifestyle профиль в Instagram” победу одержала Мария Сас из г. Слонима. (https://www.instagram.com/__mashasas/)
Технический партнер – компания “МЕДИА ЛАЙН”;
Генеральный партнер – ювелирная сеть “ЗОЛОТАЯ МЕЧТА”;
Официальный партнер – сервис по поиску авиабилетов “AVIASALES”;
Официальный партнер категории “Красота” – минеральная вода “МОРОЧАНСКАЯ”;
Официальный партнер категории “Здоровье” – противовирусное средство “КАГОЦЕЛ”;
Официальный партнер категории “Фитнес” – кондитерская фабрика “ВИТЬБА”;
Официальный партнер категории “Косметический продукт” – сеть магазинов “МИЛА”.
Информационный партнер – портал и еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.
Официальный кейтеринг премии - “CATERING PRO”.
Организатор премии агентство “
Подать заявку на участие в премии BELARUS BEAUTY AWARDS 2020 можно на сайте