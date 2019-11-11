«Все находимся в прострации». Студентка МИУ из Слуцка рассказала о скандале вокруг университета

Источник материала: Слуцк Город





Главный корпус МИУ. Фото: adukar.by

Минскому инновационному университету (МИУ) не продлили аккредитацию по пяти ключевым специальностям, в результате чего больше полутора тысяч студентов могут остаться без дипломов. Мы нашли случчанку, которая учится в этом учреждении. Она рассказали о ВУЗе, почему волнуются студенты-заочники, и что думают учащиеся про решение Министерства образования.

В понедельник, 11 ноября, студенты Минского инновационного университета вышли на забастовку. Они были категорически против решения Министерства образования, которое не продлило аккредитацию заведению по пяти специальностям - «Правоведение», «Экономика и управление на предприятии», «Программное обеспечение информационных технологий», «Транспортная логистика» и «Психология». Из-за чего около 1 600 студентов могут остаться без дипломов, пишет «Белорусский партизан».

Ректор университета, Николай Суша, утверждает, что у них нет «грубых нарушений» в образовательном процессе, на основании которых в аккредитации могут отказать. Есть только мелкие недочёты, ошибки в журналах, которые легко можно исправить. А то, что сейчас происходит, основано на личной неприязни министра образования Карпенко.

— С 27 марта этого года все лето нас держали в проверочном состоянии, комиссию за комиссией отправляли, строчили разные жалобы в прокуратуру, чтобы меня привлекли к ответственности за нарушение законодательства образования. Проверки прошли, но прокуратура нарушений не обнаружила, — говорит Николай Суша журналисту.



Николай Суша, ректор МИУ. Фото с сайта учреждения

Причина конфликта - обучение заключенных

Как рассказал ректор, по согласованию с предшественниками министра образования и инициативе министерства внутренних дел МИУ приступил к реализации европейской программы по дистанционному обучению заключенных. Однако в процессе работы Министерство образования решило остановить образовательный процесс.

— Они решили, что мы не соблюдаем ряд требований: что преподаватель должен визуально контактировать со студентами, дышать одним воздухом и держаться за руку. То есть,по их логике, он должен сесть в тюрьму и учить студентов там. В министерстве образования, видимо, не предполагают, что контакт с преподавателем может быть дистанционным. Министр Карпенко своим письмом запретил мне реализовывать этот проект. Когда я уже решил закончить это дело, он присылает новое письмо, отменяющее прежний запрет. Но это просто издевательство! А я ему все время писал строгие письма, не прогибался, не просил ничего. Но аргументировал, в чем чиновники не правы, давал ссылки на нормативные акты и так далее. Им такое мое поведение, видимо, не понравилось. И отыгрались на студентах, их родителях, преподавателях. Сейчас ко мне преподаватели в слезах молодые приходят – останемся без работы, а у нас дети, что делать, где работу найти? — рассказывает ректор журналисту.





Забастовка студентов в вузе. Фото onliner.by

Показатели на высоком уровне

По утверждению Николая Суши, практически все выпускники университета, по сведениям Минтруда, трудоустроены. В МИУ преподают 45,6% остепенённых преподавателей, при положенных 43. А показания студентов на контрольных работах, к примеру, по специальности правовед – 91% при требовании 60. Но даже эти учащиеся могут не получить дипломы.

Кроме того Николай Суша говорит, что есть специальность, по которой уже через два месяца нужно вручать диплом. Уже пишутся дипломные работы, есть дипломный проект, научный руководитель. И в случае, если аккредитации всё же не будет - перевести студентов в другие ВУЗы считает невозможным.

В свою очередь министр образования заверил, что студентам не стоит волноваться, и они смогут продолжить обучение по специальности в других вузах, пишет Onliner.by.

— Сражаться будем! Есть законодательство, есть суды, есть законные меры, есть общественная поддержка. Я патриот своей страны, я заинтересован в справедливом решении. И хочу, чтобы и мне, и студентам, и преподавателям четко объяснили, за что не аккредитованы эти пять специальностей. Только конкретно! — сказал ректор университета.

Что говорит студентка из Слуцка

Татьяне 20 лет, она живёт в Слуцке, работает в салоне сотовой связи и учится на 3-ем курсе университета по специальности правоведение, которую как раз хотят закрыть.





Татьяна, студентка МИУ. Фото со страницы героини

— Студентам заочникам вообще ничего не сообщали, мы обо всём узнали через СМИ или через знакомых, которые там учатся. Мы не знаем, что нам делать, если честно, все находимся в прострации. На данный момент мы ждём какого-то официального извещения от университета, чтобы понимать, как дальше действовать, — говорит девушка.

Она рассказала, что во время последней сессии, которая проходила в сентябре-октябре, среди студентов ходили слухи о том, что МИУ не продлят аккредитацию. Однако никто эту новость не воспринял всерьёз. Поэтому без смущения многие нашли себе практику и подписали договора.

— Я нашла организацию в Слуцке, с которой подписала все нужные документы. А сейчас такие новости, и я не знаю, как теперь быть. Как мне людям объяснить, что мой курс закрывают? В университете студенты не согласны с решением Министерства образования, которое, по меньшей мере, кажется странным, — говорит девушка.

Татьяна рассказала, что учебный процесс в университете проходит на высоком уровне по новой системе. Экзамены в ВУЗе сдают в виде тестов на компьютерах, как и в ГАИ. Все преподаватели грамотные, доступно подают любые материалы и не отказывают в частной беседе, если студенту не понятна тема.

— Моя подруга учится в государственном ВУЗе, и у них все предметы преподают по старым учебникам. У нас же все аудитории с современным оборудованием, учебный материал подают в виде электронных учебно-методических комплексов. Литературы в университетской библиотеке нам всегда хватало. Да и в целом, учиться в МИУ мне нравится, — рассказывает случчанка.

Кроме того Татьяна говорит, что многих студентов волнует академическая разница, ведь в университетах отличается учебный план. К примеру, если есть предметы, которые студент не проходил, и в любом случае ему придётся их сдавать. И здесь большой вопрос, получится ли.



Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by