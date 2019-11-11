Верка Сердючка перенесла блокаду сердца

Источник материала: Tut.by

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный всем по образу Верки Сердючки, перенес блокаду сердца во время съемок новогоднего шоу. По словам очевидцев, артист побледнел, потерял возможность говорить и стал сильно потеть, пишет gazeta.ru.





Очевидцы сообщили, что исполнитель выглядел бледным за час до выхода на сцену, но все равно не отказался от выступления.

«На сцене артист был бледным и еле говорил. После каждого номера он возвращался в гримерку и переодевался, так как костюм Данилко был полностью мокрым. После того, как часть с Данилко отсняли, звезда закрылась в гримерке и несколько часов не выходила», — рассказал источник сайта Clutch.ua.

Коллеги артиста переживали за его здоровье и вызвали на место съемок бригаду «скорой помощи». По словам представителя Данилко, певец перенес так называемую блокаду сердца, при которой происходит изменение работы мышечных тканей, отвечающих за проведение электрических импульсов. В результате этих метаморфоз организма происходит резкое сокращение сердечного ритма.

«Чтобы нормализовать состояние Данилко, его обкололи препаратами, после чего знаменитости стало немного лучше», — говорится в сообщении издания.

Ранее 46-летний артист уже испытывал проблемы со здоровьем, во избежание которых он старается соблюдать режим дня и вести здоровый образ жизни. В прошлом году Данилко заявил, что из-за физической усталости больше не будет выступать в образе Сердючки, и объявил о последнем туре эпатажной исполнительницы.