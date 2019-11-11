Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сегодня началось досрочное голосование по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. В 10.00 открылись избирательные участки, чтобы со вторника по субботу каждый желающий в любой из этих дней до 19.00 мог прийти на свой избирательный участок и, определившись с кандидатом, отдать свой голос.

Среди тех, кто решил сделать свой выбор в период досрочного голосования, — Марина Александровна Шитько. Во вторник, 12 ноября, она посетила Ленинский участок для голосования № 2, участковая избирательная комиссия которого расположилась в СШ № 4 г. Несвижа.





— Хорошо, что в нашей стране, как и во многих других, практикуется досрочное голосование. Думаю, что многие решили воспользоваться этой возможностью и проголосовать досрочно, — поделилась несвижанка. — Кто-то в выходной планирует поездку, кто-то хочет провести время с семьей, а кто-то предпочитает выразить своё волеизъявление в основной день, когда можно побывать на концерте, купить сладости к празднику, просто всей семьёй прогуляться. Мои взрослые дети приняли решение посетить участок для выборов в основной день для голосования — в воскресенье, 17 ноября.





Для меня же ноябрь — месяц, богатый на события и знаменательные даты. Приближается важный юбилей, который я планирую провести за границей. Поэтому, собираясь в поездку, решила заранее выполнить свой гражданский долг — проголосовать досрочно.

На фото: на Ленинском участке № 2 по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва среди первых избирателей голосует несвижанка Марина Шитько.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.