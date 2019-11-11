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Из сектора Газа по Израилю выпущены 50 ракет

12.11.2019 16:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Из сектора Газа по Израилю выпущены 50 ракет
AP

Около 50 ракет были выпущены сегодня из сектора Газа по Израилю, 20 из них перехвачены системой ПВО "Железный купол". Об этом со ссылкой на армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает израильская газета The Times of Israel.

С утра 12 ноября сирены воздушной тревоги несколько раз срабатывали в Тель-Авиве, Ришон-Леционе, Бат-Яме и Холоне, а также крупных городах Ашдод и Ашкелон на юге Израиля и прилегающих к сектору Газа районах. Уточняется, что одна из запущенных ракет поразила жилой район в городе Ришон ле-Цион в центральной части страны. Информация о разрушениях и пострадавших оттуда пока не поступала. Один человек получил осколочные ранения после падения ракеты возле поселка Ган-Явне неподалеку от Ашдода, ему оказывают медицинскую помощь.

Армия обороны Израиля сообщила жителям центральной части страны, что они могут отправляться на работу в том случае, если поблизости находятся бомбоубежища. Учебные заведения в центральной части Израиля сегодня закрыты.

Массовый ракетный обстрел начался после того, как Израиль в ночь на 12 ноября нанес целевой удар по дому Баха Абу Аль-Атта, командира радикальной палестинской группировки "Исламский джихад", в секторе Газа. По данным Reuters, в результате атаки погиб сам командир "Исламского джихада" и его сын, еще несколько человек получили ранения.

Ожидается, что в связи с массовым ракетным обстрелом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и начальник генштаба Армии обороны Авив Кохави выступят с телеобращением к нации из штаб-квартиры ЦАХАЛа в Тель-Авиве.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Армия обороны Израиля сообщила жителям центральной части страны, что они могут отправляться на работу в том случае, если поблизости находятся бомбоубежища....
 
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