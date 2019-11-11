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ГАИ усилит контроль за пешеходами

12.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

С 19 ноября ГАИ проведет масштабную информационную кампанию "Время стать заметным!", а также усилит контроль за соблюдением пешеходами ПДД. Ежедневно личный состав милиции общественной безопасности будет осуществлять надзор за соблюдением правил перехода проезжей части и пресекать нарушения.

Основными причинами, способствующими совершению ДТП с участием пешеходов, являются:

неожиданный выход пешехода на проезжую часть дороги из-за препятствий, мешающих обзору водителям;

- переход проезжей части в неустановленном месте;

- переход дороги на запрещающий сигнал светофора;

- нахождение пешеходов в состоянии алкогольного опьянения;

- нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов;

- неиспользование пешеходами в темное время суток световозвращающих элементов.

Вечером, когда автомобили двигаются с включенным светом фар, пешеходам при пересечении проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу следует быть особенно осторожными, так как ослепление светом встречных автомобилей, уличным освещением, отражающимся от мокрой проезжей части, или темная одежда не позволяют вовремя увидеть человека на дороге.

В темноте опасность совершения наезда увеличивается по сравнению со светлым временем суток в 9 раз. Поэтому возникает необходимость сделать пешеходов как можно более заметными за счет увеличения расстояния до момента обнаружения человека на дороге, чего помогают добиться световозвращающие элементы.

В ПДД закреплена норма обязательного использования световозвращающих элементов в темное время суток при движении по краю проезжей части, а также рекомендовано носить их при пересечении проезжей части вне установленных мест.

К пешеходу, лицу, управляющему велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицу, участвующему в дорожном движении и не управляющему транспортным средством, допустившему нарушение ПДД, применяется административное взыскание в виде предупреждения либо штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин (1 БВ = Br25,5), а в случае нахождения пешехода в состоянии опьянения, либо отказа от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) – на сумму от 3 до 5 БВ.

Госавтоинспекция также просит, если вы видите на проезжей части или вблизи нее сидящих, лежащих либо передвигающихся в состоянии опьянения пешеходов, незамедлительно сообщить об этом по телефону 102.


 
 
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С 19 ноября ГАИ проведет масштабную информационную кампанию "Время стать заметным!", а также усилит контроль за соблюдением пешеходами ПДД....
 
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