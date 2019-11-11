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Караник: зарплата медиков к 2025 году увеличится вдвое

12.11.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Зарплата медицинских работников к 2025 году увеличится вдвое, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр здравоохранения Владимир Караник.

Караник: зарплата медиков к 2025 году увеличится вдвое

"На сегодня есть поручение главы государства в 2020 году повысить зарплату медицинских работников на 20%, к 2025 году на 100%. То есть удвоить по сравнению с теперешним уровнем", - сказал Владимир Караник.

По его словам, в этом направлении прорабатывается вопрос как дополнительного финансирования, так и оптимизации внутри сети. "Плюс следующее поручение - оснастить всех наших врачей самым современным оборудованием. Соответственно, требования к медицине будут выше: она должна стать более современной, более доступной и более высокотехнологичной", - отметил министр.

 
 
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  Зарплата медицинских работников к 2025 году увеличится вдвое, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр здравоохранения Владимир Караник. "На сегодня есть поручение...
 
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