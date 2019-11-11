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В Брестской области число больных сахарным диабетом ежегодно увеличивается

12.11.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области ежегодно выявляется свыше 4 тыс. больных сахарным диабетом, сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с диабетом, главный врач областного эндокринологического диспансера Артур Григорович, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской области число больных сахарным диабетом ежегодно увеличивается

"Каждый год мы регистрируем 4-4,5 тыс. новых пациентов с сахарным диабетом. Прирост составляет 5-8% в год. Наша задача - выявлять диабет на ранних стадиях, но сложно выявить у пациента 2-й тип диабета, особенно если он не обращается за медицинской помощью и не проходит своевременно диспансерный осмотр", - заметил Артур Григорович.

Всего в области на диспансерном учете находятся более 50 тыс. человек с сахарным диабетом, в том числе 317 детей. У 94% пациентов диагностирован сахарный диабет 2-го типа. "Ежегодно мы выявляем 40-45 детей с сахарным диабетом, и это абсолютно ассоциировано с сезонностью вирусных инфекций. Пик заболеваемости диабетом у детей приходится на февраль-март. С 2020 года все они будут получать аналоги инсулинов, которые позволяют лучше управлять сахарным диабетом, предотвращая такие опасные, острые осложнения, как гипогликемические состояния", - отметил главный эндокринолог области.

Что касается взрослых, то для них в следующем году расширяются показания к применению картриджных форм инсулинов (своеобразные шприц-ручки). До сих пор они предоставлялись определенным категориям пациентов (беременным, болеющим с детства, студентам очной формы обучения, слепым пациентам).

Все пациенты с сахарным диабетом имеют льготное обеспечение средствами введения инсулина и самоконтроля уровня глюкозы в крови (тест-полоски, глюкометры). На их закупку из республиканского и областного бюджетов ежегодно направляется свыше $2 млн. Одних лишь тест-полосок для пациентов Брестской области в год закупается около 2 млн штук.

Благодаря принимаемым на государственном уровне мерам удалось добиться положительной динамики ряда демографических показателей. Так, за последние 15 лет смертность у пациентов с сахарным диабетом снизилась в 1,3 раза, а продолжительность жизни увеличилась.

Ежегодно 14 ноября проводится Всемирный день борьбы против диабета с целью профилактики этого коварного заболевания. В Бресте в этот день в крупных торговых центрах будут работать выездные бригады специалистов, которые помогут желающим определить уровень глюкозы крови, индекс массы тела, измерить артериальное давление. Кроме того, с 11 по 14 ноября можно проконсультироваться с врачами Брестского областного эндокринологического диспансера по телефону горячей линии 52-50-83.

 
Теги: Брест
 
 
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