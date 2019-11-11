Брестский эксперт собирает кубик Рубика за секунды и учит этому других

Источник материала: Виртуальный Брест

Мегаминкс, скьюб, скваер… Для многих эти названия незнакомы, даже сложно предположить, о чем идет речь. Но только не для эксперта управления специальных и технических экспертиз УГКСЭ по Брестской области Сергея Мельника, который уже более пяти лет занимается спидкубингом – скоростной сборкой кубика Рубика и его разновидностей. За годы тренировок молодой человек уже с легкостью собирает механическую головоломку и имеет свой личный рекорд – 10,50. Конечно, речь идет о секундах.





– Есть еще к чему стремиться, – добавляет собеседник.

В коллективе экспертного ведомства Сергей несколько месяцев, но даже за такое короткое время многие узнали об увлечении коллеги, увидев хоть раз как он виртуозно справляется со сборкой «магической» конструкции.

Дело мастера боится

К нашей беседе эксперт подготовился заранее, «вооружившись» для демонстрации собственной коллекцией из 12 современных шейпмодов – головоломок, основанных на таком же принципе сборки, что и кубик Рубика. Все эти разноцветные фигуры, начиная от стандартного кубика 3х3х3, собеседник собирает в мгновение. Удивленный моей реакцией Сергей воодушевленно рассказывает, с чего началось его увлечение:

– В старших классах часто встречал в коридорах школы одного парня, который на перемене собирал разноцветную головоломку. Мне показалось это очень увлекательным, но попробовать на тот момент я не решился. Будучи студентом, я увидел того же парня в автобусе – в руках у него был, конечно же, кубик Рубика. Подумал, что это не случайность, и купил свою первую механическую головоломку.

Как признается Сергей, собрать ее получалось не сразу. С помощью социальных сетей начинающий спидкубер нашел группу любителей сборки, в которой вместе с другими ребятами учился у более опытных коллег. Как оказалось, наставником стал тот самый случайный знакомый, вдохновивший Сергея попробовать себя в новом увлечении.

– Первая моя полная сборка без подсказок и подглядывания в формулы составляла около 5 минут. Речь идет о стандартном кубике 3х3х3. Но потом уже с практикой и десятками сборок время стремительно снижалось – для начала достаточно было выучить порядка 15 формул. Когда все получалось, появилось желание тренироваться еще больше и улучшать свое время.

К слову, сейчас Сергей Мельник знает 119 формул. И это еще не предел. Их применение помогает на соревнованиях при сборке головоломок любой сложности. За плечами собеседника уже 6 турниров, некоторые из них международного формата.

Ученик превзошел учителя

Собрать кубик Рубика случайно, уверяет Сергей, практически невозможно. Регулярные тренировки, заучивание формул и алгоритмов (с пониманием, конечно) помогают справиться со сборкой разноцветных конструкций. Собеседник демонстрирует на экране смартфона специальную программу, которая помогает отслеживать динамику прогресса и отражает постоянство занятий интеллектуальным отдыхом.

– За последние два месяца у меня 5 250 сборок, это 27 часов 40 минут непрерывной сборки, – подытоживает результат спидкубер. – Я готовился к соревнованиям, поэтому старался постоянно тренироваться. К счастью, моя супруга с пониманием относится к моему увлечению.

Оказывается, не любой кубик Рубика подойдет для скоростной сборки – качественный пластик, специальные механизмы выделяют профессиональную головоломку из тех, которые продаются повсеместно. Как рассказал Сергей Мельник, в современных кубиках уже имеются магниты, которые самостоятельно доводят грань при вращении. Конечно же, существуют и электронные (они соединяются с телефоном).









Логическое мышление и постоянные тренировки помогают Сергею справляться с механическими головоломками. Конструкции разных размеров и форм собирает спидкубер – это позволяет ему участвовать в соревнованиях по разным дисциплинам. Однажды молодой человек решил самостоятельно научиться собирать часы Рубика, на вид незамысловатую конструкцию. Цель «ребуса» – одновременно установить на всех девяти циферблатах на обеих сторонах одно и то же время – 12 часов.

– Меня в одно мгновение заинтересовала эта головоломка, я решил для себя, что научусь ее собирать. Желание и постоянные тренировки дали результат. Так получилось, что в Бресте через два дня проходил турнир, в рамках которого была дисциплина по сборке часов Рубика. Я зарегистрировался как участник, хотелось проверить свои силы, – воодушевленно рассказывает Сергей. – В результате я занял третье место. В настоящее время мое лучшее время 8,09 сек.





Уверенно собирая часы Рубика, спидкубер решил поделиться своими знаниями с другими любителями быстрой сборки. Как оказалось, теперь в учениках Сергея был тот самый парень, который когда-то был его «учителем» в скоростной сборке механической головоломки. Научившись шустро справляться с часами Рубика, ученик поставил Национальный рекорд Республики Беларусь (4,42 сек.), который до сих пор никто не превзошел.

Непрерывность обучения – залог успеха

Совсем недавно в Бресте завершился третий Международный шахматный фестиваль «Black Pawn», в рамках которого проходили соревнования по спидкубингу. Конечно, Сергей принял в нем участие.

– В этом году в турнире участвовало 43 спортсмена, было много новичков. В последние минуты до закрытия регистрации в скоростной сборке кубика Рубика решил поучаствовать мужчина, который был записан как участник шахматных дуэлей, – не удержался продемонстрировать имеющиеся навыки. Как правило, возраст участников до 30 лет. В этом турнире приняли участие топовые белорусские спидкуберы, которых сложно опередить. На этом турнире я занял 10 место, не получилось добраться до пьедестала, – рассказал собеседник.





С недавнего времени Сергей Мельник делится своими знаниями в скоростной сборке кубика Рубика с детьми. В рамках образовательного кружка он учит детей собирать механическую головоломку. Как признается тренер, делает он это с большим удовольствием.

– Прежде чем начать преподавание, я разработал программу, а также подготовил методический материал. К детям нужен подход, их нужно заинтересовать занятием. Несомненно, спидкубинг по душе не всем детям – некоторые расстраиваются, что у них не получается, и на следующее занятие уже не приходят. Я уже вижу большой прогресс у своих учеников: они стали более сообразительными, легко применяют новые формулы и алгоритмы для сборки кубика Рубика. Учитывая, что возраст моих учеников от 6 лет, не удивлюсь, что в ближайшем будущем, при регулярных тренировках, они смогут достигать хороших результатов в спидкубинге, – с воодушевлением рассказывает Сергей.

Усидчивость и терпение – важные качества, которые так важны при обучении скоростной сборке механических головоломок. Первые личные победы приходят не сразу, нужно набраться терпения. Непрерывность тренировок, по мнению Сергея Мельника, – залог успеха. Собеседник убежден, что те важные качества, которые он смог развить благодаря интеллектуальному хобби, непременно помогут ему в профессиональной деятельности в качестве эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.

Татьяна Коток, управление Государственного комитета

судебных экспертиз по Брестской области