ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ДНК-тест: почему мужчины надеются на генетическую экспертизу?

12.11.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В отдел принудительного исполнения Лунинецкого района обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что с 2017 года ее бывший супруг уклоняется от уплаты средств на содержание троих несовершеннолетних детей, до этого времени на протяжении шести лет он финансово поддерживал семью.

ДНК-тест: почему мужчины надеются на генетическую экспертизу?

Будучи допрошенным, мужчина свою вину в уклонении от уплаты алиментов не признал. Он заявил, что в настоящее время сомневается в своем биологическом отцовстве в отношении троих детей – мальчика и девочек-близняшек. Для разрешения вопроса по установлению отцовства была назначена генетическая экспертиза. Для исследования предоставлены биологические образцы детей и мужчины.

Результаты ДНК-экспертизы расставили все точки над «i». Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области отцовство по отношению к мальчику подтвердилось, девочкам-близняшкам – исключено. В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка с учетом вновь открывшихся обстоятельств после проведения экспертных исследований.

Аналогичная история произошла в Каменецком районе. 29-летний местный житель более трех месяцев в течение года уклонялся от уплаты алиментов на содержание четверых несовершеннолетних детей, являясь обязанным по решению суда с 2018 года. С заявлением в правоохранительные органы обратилась бывшая супруга. По данному факту возбуждено уголовное дело.

С целью установления, является ли мужчина биологическим отцом четверых детей – двух мальчиков и девочек-близняшек, была проведена генетическая экспертиза. При исследовании ДНК его биологическое родство подтвердилось. В настоящее время мужчина отбывает наказание в местах лишения свободы.

Татьяна Коток, официальный представитель управления
Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В отдел принудительного исполнения Лунинецкого района обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что с 2017 года ее бывший супруг уклоняется от уплаты...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ усилит контроль за пешеходами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика