ДНК-тест: почему мужчины надеются на генетическую экспертизу?

Источник материала: Виртуальный Брест

В отдел принудительного исполнения Лунинецкого района обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что с 2017 года ее бывший супруг уклоняется от уплаты средств на содержание троих несовершеннолетних детей, до этого времени на протяжении шести лет он финансово поддерживал семью.





Будучи допрошенным, мужчина свою вину в уклонении от уплаты алиментов не признал. Он заявил, что в настоящее время сомневается в своем биологическом отцовстве в отношении троих детей – мальчика и девочек-близняшек. Для разрешения вопроса по установлению отцовства была назначена генетическая экспертиза. Для исследования предоставлены биологические образцы детей и мужчины.

Результаты ДНК-экспертизы расставили все точки над «i». Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области отцовство по отношению к мальчику подтвердилось, девочкам-близняшкам – исключено. В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка с учетом вновь открывшихся обстоятельств после проведения экспертных исследований.

Аналогичная история произошла в Каменецком районе. 29-летний местный житель более трех месяцев в течение года уклонялся от уплаты алиментов на содержание четверых несовершеннолетних детей, являясь обязанным по решению суда с 2018 года. С заявлением в правоохранительные органы обратилась бывшая супруга. По данному факту возбуждено уголовное дело.

С целью установления, является ли мужчина биологическим отцом четверых детей – двух мальчиков и девочек-близняшек, была проведена генетическая экспертиза. При исследовании ДНК его биологическое родство подтвердилось. В настоящее время мужчина отбывает наказание в местах лишения свободы.

Татьяна Коток, официальный представитель управления

Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области