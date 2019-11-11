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Треть в белорусском экспорте молочной продукции занимают сыры

12.11.2019 16:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Треть в белорусском экспорте молочной продукции занимают сыры

Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло во время XXV Международной специализированной оптовой выставки-ярмарки «Продэкспо-2019».

«Из молочных продуктов наиболее экспортно ориентированными являются сыры. В 2018 году они составляли 35,3% от общего объема экспорта молочных продуктов, в январе-августе 2019-го - 37,2%. Далее идут животное масло, цельномолочная продукция и сухое молоко», - сказал Игорь Брыло, передает БЕЛТА.

В январе-августе 2019 года экспортировано молочных продуктов на сумму чуть более 1,5 млрд долларов, что на 14% превысило уровень аналогичного периода прошлого года. За 2018 год экспорт молочной продукции сложился в объеме 2 млрд долларов, что составило 60% ее производства и 39% от общего объема экспорта продовольствия.
 

 
 
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Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло во время XXV Международной специализированной оптовой выставки-ярмарки...
 
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