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На месте легендарного универсама «Брест» в Малиновке открылся обновленный магазин «Санта»

12.11.2019 16:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске после капитального ремонта открыли универсам «Брест». Теперь тут работает точка сети «Санта». Мы посмотрели, как изменился обновленный универсам.


Универсам «Брест» расположен на выезде из города в сторону Бреста. Теперь название магазина оправдывает его содержание, так как «Санта» — брестская торговая марка бизнесмена Александра Мошенского.

Универсам открыли 12 ноября днем. Название «Брест» оставили, но вывеску, как и фасад обновили, используя корпоративные цвета ритейлера. Первой тысяче покупателей пообещали бесплатное мороженое. Так что у входа перед открытием уже толпился народ.

Публику развлекал ведущий, с детьми играли аниматоры и ростовые куклы.

Пенсионерка Светлана Михайловна одна из первых покупательниц, она живет в этом районе с 90-х годов. По ее словам, магазин любили покупатели за налаженную доставку продуктов, хороший ассортимент и вежливость продавцов.




— Сюда приезжали даже из других районов. Здесь было очень культурное обслуживание. Все девочки на кассе были с образованием, многие даже с высшим. После того, как магазин перешел сети «Рублевский», появилось хамство и неухоженность. Когда узнали, что будет «Санта» — обрадовались. Я училась в Бресте. Все-таки это приграничный город — там высокая культура, надеемся, что они нам эту культуру привезли, — говорит пенсионерка.

Светлана Михайловна наслышана, что цены тут не маленькие. Говорит, в таком случае местные жители могут выбрать другой магазин подальше — «У Кургана».

Покупателей не заставили долго ждать на улице открытия. Первые посетители быстро разобрали хребты замороженного атлантического лосося по 4 рубля. А обещанное мороженое выдавали цивилизованно, без столпотворений — сразу после оплаты товаров на кассе.

«Вложения в реконструкцию сопоставимы с вложениями по открытию нового магазина»


Обновленный магазин занимает около тысячи «квадратов», здесь появилась пекарня со своей авторской выпечкой, гастрозона, пиццерия с пиццей по 5,95 рублей. В магазине представлен большой выбор рыбы. Кроме этого, на месте кафетерия универсама открылась «Додо пицца».

По словам представителей сети, в магазине сделали широкие проходы, упростили навигацию и создали продуктовые островки. Ремонт занял три месяца.

— Вложения в реконструкцию сопоставимы с вложениями по открытию нового магазина. Для жителей района это знаковое место, поэтому мы оставили вывеску. Так напоминаем людям о том, что здесь было раньше, — говорит операционный директор Ирина Соколенко.




Кроме этого, «Санта» по такому же принципу обновила еще один универсам — «Уручье». Его площадь чуть меньше — 600 «квадратов». Открытие запланировано на 13 ноября. Первых посетителей также будут угощать мороженым.

Группа компаний Мошенского в августе 2018 года приобрела сеть магазинов «Рублевский». После чего произошел ребрендинг многих торговых точек. Но в конце года в центре Минска «Санта» откроет свой новый магазин, там, где раньше продуктового не было.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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