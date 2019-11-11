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Белорусская армия хочет закупить новые противотанковые ракеты

12.11.2019 16:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вооруженные силы Беларуси вооружатся новыми противотанковыми ракетами «Атака». Боеприпас начнет поступать в войска уже в 2020—2021 годах. Об этом сообщается в телеграм-канале Агентства теленовостей.


Фото: wikipedia.org

Министр обороны Беларуси Андрей Равков заявил, что ракета «Атака» нужна для поражения как живой силы, так и бронетехники, долговременных огневых точек, объектов ПВО и вертолетов на расстоянии до 6 километров. Бронепробиваемость боеприпаса — до 950 мм гомогенной брони за динамической защитой. Пускать ракеты можно будет с боевых машин или вертолетов Ми-8 и Ми-24.

Ракета «Атака» впервые появилась в 1985 году. Главной особенностью боеприпаса стал мощный двигатель, позволивший добиться большой дальности стрельбы, а также тандемная кумулятивная боевая часть — сильно выросла бронепробиваемость. За время службы «Атака» неоднократно модернизировалась.

 
Теги: Новости
 
 
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Такие боеприпасы могут пробивать почти метр брони.
 
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