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В компании МТС проанализировали книжные предпочтения белорусов

12.11.2019 17:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В компании МТС проанализировали книжные предпочтения белорусов
МТС Беларусь

В МТС проанализировали книжные предпочтения белорусов с помощью сервиса «Мобильная библиотека МТС - Книги». Этой осенью чаще всего пользователи скачивают произведения израильского историка Юваля Ноя Харари, бестселлеры Марка Мэнсона и Ю Несбе.

В целом рейтинг самых популярных книг приложения выглядит так:

  1. «Sapiens. Краткая история человечества», Юваль Ной Харари
  2. «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо», Марк Мэнсон
  3. «21 урок для XXI века», Юваль Ной Харари
  4. «Нож», Ю Несбе
  5. «Атлант расправил плечи», Айн Рэнд
  6. «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», Джон Грэй
  7. «Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности», Стивен Кови
  8. «Богатый папа, бедный папа», Роберт Кийосаки
  9. «Суперпамять за семь шагов. Книга-тренинг», Андрей Сафронов
  10. «Гарри Поттер и методы рационального мышления», Элиезер Юдковски

Среднестатистический портрет читателя «Мобильной библиотеки МТС - Книги» — женщина, которая читает книги утром и вечером, скорее всего, по пути на работу и обратно. В среднем — 54 минуты в день.

Всего в «Мобильной библиотеке МТС - Книги» доступно более миллиона произведений в электронном виде. Это книги на 38 языках. Более половины — на английском, почти треть — на русском языке, около 70 тысяч — на немецком и больше 1,5 тысяч — на белорусском.

В приложении можно найти произведения всех направлений — от классики до современной литературы. При загрузке книг мобильный трафик в сети МТС не тарифицируется, а читать книги можно онлайн и офлайн.

Получить доступ к «Мобильной библиотеке МТС - Книги» можно на ресурсе book.mts.by, в приложении Bookmate, или с помощью USSD-запроса *704#. Стоимость подписки — 0,25 рубля в сутки. При первом оформлении услуги пользоваться сервисом 3 дня можно бесплатно.

Подробности смотрите на сайте.

*на правах рекламы. СООО «Мобильные ТелеСистемы». УНП 800013732 

 

 

 
 
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Этой осенью чаще всего пользователи скачивают произведения израильского историка Юваля Ноя Харари, бестселлеры Марка Мэнсона и Ю Несбе.
 
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