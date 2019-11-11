В гомельском дворе горел Opel. Очевидцы видели, как его подожгли

Источник материала: Tut.by

Сегодня днем в одном из гомельских дворов горел автомобиль, сообщает ЧП Гомель. Со слов очевидцев, неизвестный мужчина выбил окно и совершил поджог.





Возгорание произошло примерно в 12.20 во дворах в районе гипермаркета «Гиппо». Прохожие еще до приезда спасателей пытались потушить огонь самостоятельно.





В результате пожара выгорел салон. Причины произошедшего выясняются.

В МЧС сообщили, что основная версия возникновения пожара — занесение постороннего источника зажигания неустановленным лицом, т. е поджог.