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В гомельском дворе горел Opel. Очевидцы видели, как его подожгли
Источник материала: Tut.by
Сегодня днем в одном из гомельских дворов горел автомобиль,
Возгорание произошло примерно в 12.20 во дворах в районе гипермаркета «Гиппо». Прохожие еще до приезда спасателей пытались потушить огонь самостоятельно.
В результате пожара выгорел салон. Причины произошедшего выясняются.
В МЧС сообщили, что основная версия возникновения пожара — занесение постороннего источника зажигания неустановленным лицом, т. е поджог.
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Причины пожара выясняются. Со слов очевидцев, неизвестный мужчина выбил окно и совершил поджог.
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