В октябре цены на огурцы и помидоры рванули вверх

Источник материала: Myfin



фото: Myfin.by

Овощи в целом подорожали за октябрь на 26%. Выросли цены на бананы – на 9,63%, а также цитрусовые – на 4,44%.

Гречка подорожала на 7,8%.

Мясо и мясопродукты выросли в цене только на 0,25%. А рыба и рыбные продукты немного подешевели – на 0,48%.