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В октябре цены на огурцы и помидоры рванули вверх
Источник материала: Myfin
Овощи в целом подорожали за октябрь на 26%. Выросли цены на бананы – на 9,63%, а также цитрусовые – на 4,44%.
Гречка подорожала на 7,8%.
Мясо и мясопродукты выросли в цене только на 0,25%. А рыба и рыбные продукты немного подешевели – на 0,48%.
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В Беларуси в октябре больше всего подорожали свежие огурцы и помидоры
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