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Сегодня началось досрочное голосование

12.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Сегодня началось досрочное голосование

Сегодня, 12 ноября  началось досрочное голосование на выборах в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва.

Досрочное голосование продлится до 16 ноября включительно, белорусские граждане могут проголосовать на своих избирательных участках с 10.00 до 14.00, а также с 16.00 до 19.00.

Первым избирателем на участке для голосования № 60 , который расположен в районном Центре культуры стала Татьяна Антоновна МИШУТО. На вопрос: «С каким настроением Вы пришли на досрочное голосование» ответила не задумываясь: «Настроение у меня сегодня хорошее, приподнятое. Несмотря на то, что нахожусь на заслуженном отдыхе и времени у меня полно, я встала пораньше, чтобы придти ко времени открытия досрочных выборов и выполнить свое волеизъявление. Для меня выборы — это праздник. Считаю, что каждый должен выполнить свой гражданский долг.

Избиратель, Георгий Леонидович ТУРЧИНСКИЙ:

— Сегодня я пришел, чтобы выполнить свой гражданский долг перед государством. Решил, что сегодня для этого самый подходящий день.

Следующий избиратель Борис Прокофьевич СПИРИДОНОВ был не многословен, отметив, что дело сделано, поспешил по своим делам.

Сегодня началось досрочное голосование Сегодня началось досрочное голосование Сегодня началось досрочное голосование Сегодня началось досрочное голосование Сегодня началось досрочное голосование Сегодня началось досрочное голосование Сегодня началось досрочное голосование Сегодня началось досрочное голосование Сегодня началось досрочное голосование Сегодня началось досрочное голосование Сегодня началось досрочное голосование Сегодня началось досрочное голосование Сегодня началось досрочное голосование

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