В Бресте осудили водителя автобуса, из салона которого выпала на дорогу, а потом умерла пассажирка

Источник материала: Tut.by

В Бресте суд огласил приговор водителю городского автобуса за ДТП, в котором пострадала 87-летняя женщина, пишет « Вечерний Брест ».

ДТП произошло 24 июля около 12.20. Водитель высадил пассажиров на остановке «Газоаппарат» и, не закрыв двери салона, поехал к стоянке. При повороте налево 87-летняя пассажирка с тростью потеряла равновесие, выпала из открытых дверей на асфальт и попала под заднее колесо. Водитель остановился и вызвал на место скорую и ГАИ.

Пожилая женщина получила тяжелые травмы, повлекшие ампутацию одной ноги, и через месяц умерла.

Следствие показало, что на момент ДТП тормозная система, рулевое управление и система открывания-закрывания дверей автобуса были в исправном состоянии. Водитель со своего места через два внутренних зеркала заднего вида мог отчетливо видеть, что в салоне автобуса открыты все двери. Кроме того, правила перевозки пассажиров предписывают начинать движение только после закрытия всех дверей — и не открывать их до полной остановки.

Суд в Бресте признал водителя автобуса виновным в нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Ему назначили 2 года исправработ с удержанием в доход государства 20 процентов заработка.

Смягчающими вину обстоятельствами стали полное признание вины и чистосердечное раскаяние водителя, а также ходатайство трудового коллектива, где он характеризуется положительно, сообщила старший помощник прокурора Бреста Марина Тарасюк.

По решению суда он также лишен на 5 лет прав.