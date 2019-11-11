Глава МИД завел аккаунт в Instagram

Источник материала: Ежедневник





Министр иностранных дел Владимир Макей три дня назад завел аккаунт в Instagram.

"Привет всем! После долгих раздумий решил все-таки присутствовать в соцсетях, чтобы общаться с хорошими людьми и, когда понадобится, дать ответ нехорошим", — подписал первый снимок министр.

А вот первый комментарий к фото написал Филипп Киркоров.

"Рад приветствовать в Инстаграм! WELCOME!" — написал певец.

На данный момент на странице Владимира Макея всего четыре поста, три последних снимка из Вены.

На Макея за три дня подписались уже 950 человек. При этом количество подписчиков растет довольно быстро.