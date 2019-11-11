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Не поверите! Владимир Макей завел аккаунт в Instagram

12.11.2019 17:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Владимир Макей завел аккаунт в Instagram. Кажется, это первый белорусский министр в Инстаграме и один из немногих в соцсетях вообще.

Правда, ник vladimir_makei был занят, поэтому министр зарегистрировался с дополнительным подчеркиванием — vladimir_makei_

Удивляет, что белорусский политик не зарегистрировался по-белорусски — uladzimir_makiej, например.

Первый пост Макея звучит так: "Привет всем! После долгих раздумий решил все-таки присутствовать в соцсетях, чтобы общаться с хорошими людьми и, когда понадобится, дать ответ нехорошим..."

Первым на это, кстати, откликнулся Филипп Киркоров, которого Макей недавно назвал своим другом: "Рад приветствовать в Инстаграм! WELCOME!"
 
 
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Министр иностранных дел Владимир Макей завел аккаунт в Instagram. Кажется, это первый белорусский министр в Инстаграме и один из немногих в соцсетях вообще.
 
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