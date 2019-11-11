Не поверите! Владимир Макей завел аккаунт в Instagram

vladimir_makei_ . Правда, ник vladimir_makei был занят, поэтому министр зарегистрировался с дополнительным подчеркиванием —





Удивляет, что белорусский политик не зарегистрировался по-белорусски — uladzimir_makiej, например.





Первый пост Макея звучит так: "Привет всем! После долгих раздумий решил все-таки присутствовать в соцсетях, чтобы общаться с хорошими людьми и, когда понадобится, дать ответ нехорошим..."





Первым на это, кстати, откликнулся Филипп Киркоров, которого Макей недавно назвал своим другом: "Рад приветствовать в Инстаграм! WELCOME!"