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Рианна, Лавин и Лопес. Как выглядят и сколько стоят дома знаменитых певиц
Источник материала: Tut.by
Зарубежные поп-звезды являются обладательницами одних из самых роскошных квартир и домов в мире. Певицы регулярно покупают, продают и арендуют элитное жилье в разных уголках земного шара.
Особняк Аврил Лавин
Канадская певица Аврил Лавин недавно выставила на продажу особняк в Калифорнии за 6,4 млн долларов. В здании шесть спален и восемь санузлов. Здесь есть гостиная с панорамными окнами, кухня, столовая с камином и бар.
В особняке огромная гардеробная, рабочий кабинет и тренажерный зал. На территории есть газовый камин, еще один бар, бассейн с морской водой и множество зон отдыха.
Пентхаус Дженнифер Лопес
Американская певица Дженнифер Лопес недавно продала пентхаус на Манхэттене за 15,7 млн долларов. Квартира расположена на 36-м этаже небоскреба 432 Park Avenue. Здесь три спальни, два санузла, столовая, кухня и гостиная с панорамными окнами.
Для жителей высотки предусмотрены фитнес-центр, зал для проведения конференций, ресторан, бар, а также несколько уютных зон отдыха.
Дом Рианны
Американская певица Рианна арендует особняк в Лондоне за 16 тыс. фунтов в неделю. Здесь семь спален, светлая гостиная, объединенная со столовой, пять ванных комнат и два рабочих кабинета.
В доме Рианны есть тренажерный зал и полы с подогревом. Территорию особняка украшают ландшафтные сады и ухоженные газоны. Здесь также есть несколько парковочных мест.
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Певицы регулярно покупают, продают и арендуют элитное жилье в разных уголках земного шара.
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