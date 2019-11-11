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Рианна, Лавин и Лопес. Как выглядят и сколько стоят дома знаменитых певиц

12.11.2019 17:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зарубежные поп-звезды являются обладательницами одних из самых роскошных квартир и домов в мире. Певицы регулярно покупают, продают и арендуют элитное жилье в разных уголках земного шара. РБК выяснил, как выглядят дома зарубежных звезд и сколько они стоят.

Особняк Аврил Лавин


Фото: Realtor.com

Канадская певица Аврил Лавин недавно выставила на продажу особняк в Калифорнии за 6,4 млн долларов. В здании шесть спален и восемь санузлов. Здесь есть гостиная с панорамными окнами, кухня, столовая с камином и бар.


Фото: Realtor.com

В особняке огромная гардеробная, рабочий кабинет и тренажерный зал. На территории есть газовый камин, еще один бар, бассейн с морской водой и множество зон отдыха.

Пентхаус Дженнифер Лопес


Фото: bravotv via Streeteasy

Американская певица Дженнифер Лопес недавно продала пентхаус на Манхэттене за 15,7 млн долларов. Квартира расположена на 36-м этаже небоскреба 432 Park Avenue. Здесь три спальни, два санузла, столовая, кухня и гостиная с панорамными окнами.


Фото: bravotv via Streeteasy

Для жителей высотки предусмотрены фитнес-центр, зал для проведения конференций, ресторан, бар, а также несколько уютных зон отдыха.

Дом Рианны


Фото: zoopla.co.uk

Американская певица Рианна арендует особняк в Лондоне за 16 тыс. фунтов в неделю. Здесь семь спален, светлая гостиная, объединенная со столовой, пять ванных комнат и два рабочих кабинета.


Фото: zoopla.co.uk

В доме Рианны есть тренажерный зал и полы с подогревом. Территорию особняка украшают ландшафтные сады и ухоженные газоны. Здесь также есть несколько парковочных мест.

 
 
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Певицы регулярно покупают, продают и арендуют элитное жилье в разных уголках земного шара.
 
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