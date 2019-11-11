На Быховщине проходит акция «Не прожигай свою жизнь!»

Источник материала: Маяк Преднепровья

Активисты Быховского районного отделения Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, а также инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Евгений Демиденко проехали по одному из маршрутов городского общественного транспорта.





При следовании по маршруту со слов «Куришь в постели – погибнешь от пожара» ребята начинали свои беседы с населением, а спасатель рассказывал о трагических случаях гибели на пожарах, в результате курения в постели в состоянии алкогольного опьянения.

Среди пассажиров маршрута была распространена тематическая наглядно-изобразительная продукция «Не прожигай свою жизнь!».

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Евгений Демиденко