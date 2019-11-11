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На Быховщине проходит акция «Не прожигай свою жизнь!»

12.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Активисты Быховского районного отделения Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, а также инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Евгений Демиденко проехали по одному из маршрутов городского общественного транспорта.

На Быховщине проходит акция «Не прожигай свою жизнь!»

При следовании по маршруту со слов «Куришь в постели – погибнешь от пожара» ребята начинали свои беседы с населением, а спасатель рассказывал о трагических случаях гибели на пожарах, в результате курения в постели в состоянии алкогольного опьянения.

Среди пассажиров маршрута была распространена тематическая наглядно-изобразительная продукция «Не прожигай свою жизнь!».

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Евгений Демиденко

 
 
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Активисты Быховского районного отделения Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, а также инспектор сектора пропаганды и...
 
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