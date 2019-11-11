Из знаменитости в ничто. Как звезды борются с настоящим возрастом

Источник материала: Аргументы и факты

К пластической хирургии прибегают почти все звезды кино, особенно те, которые работают в Голливуде. Конкуренция там большая, нужно выглядеть лучше потенциальных соперников, да и полученные роли стоят затрат на врачей и нескольких часов, проведенных под скальпелем. Правда, иногда поход к пластическим хирургам заканчивается не совсем с тем результатом, который ожидался: вероятность того, что вмешательство в природу окажется слишком сильным, всё же, несмотря на развитие медицины, имеется. И тогда в СМИ появляются заголовки, гласящие, что очередную звезду не узнать. Не всегда это пишут с отрицательной коннотацией, но случается и такое.

Микки Рурк

Актер дал повод к подобным заголовкам не так давно: в начале сентября. Впрочем, пластику он делает последнюю четверть века, и все его поклонники (и коллеги тоже, похоже) уже привыкли, что имидж Рурка периодически меняется. Но у него есть веская причина. В юности Микки (настоящее имя – Филипп Андре) занимался боксом, потом долго пробивался в кино, и уже в статусе признанной звезды, сыграв в фильмах «9 1/2 недель» и «Сердце ангела», он вернулся на профессиональный ринг. Несколько боев он выиграл или свел к ничьей, но полученные травмы нужно было замаскировать. Операция прошла неудачно, навсегда изменив лицо актера. Снимается он в последние годы не слишком часто, но в его фильмографии есть, например, главная роль в «Рестлере» Дарена Аронофски, злодей в «Железном человеке-2» и персонаж Марв в комиксе «Город грехов-2».

Рене Зеллвегер

Для миллионов зрителей она прежде всего — комплексующая по поводу своей внешности толстушка по имени Бриджит Джонс. Для фильма 2001 года «Дневник Бриджит Джонс» Зеллвегер набрала полтора десятка килограммов. Актриса получила за эту роль номинацию на «Оскар» и прославилась, разумеется. Менялась внешне она еще не раз, но в 2014 году ее (уже оскаровскую лауреатку за «Холодную гору») заподозрили в злоупотреблении пластической хирургией: на одной из церемоний актриса выглядела непривычно. Подтверждать, конечно же, никто ничего не стал, а актриса ответила критикам, что никто не хочет стареть, но она просто меняется. Впрочем, уже в третьей части «Бриджит Джонс» (фильм вышел в 2016 году) она стала прежней.

Дженнифер Грей

Обычно именно эту актрису приводят в качестве примера всем тем, кто считает, что с помощью пластической хирургии можно улучшить свою внешность и добиться более впечатляющих ролей. Начинала Грей, как и многие ее коллеги, с эпизодических ролей, но в 1987 году ей улыбнулась удача: она прославилась после роли Бэби в мелодраме «Грязные танцы». Но слава впрок не пошла: Грей зачем-то решилась на пластику носа, потом потребовалась операция, чтобы исправить ошибки предыдущей, и в итоге к 1990 году её не узнавали даже друзья. Обаяние, которое актриса показала в паре с Патриком Суэйзи, ушло, и главных ролей ей больше не доставалось. «Я вошла в операционную знаменитостью, а вышла никем. Это было как в программе защиты свидетелей», — рассказывала Грей. Она, конечно, снималась и после исправления своего носа, в ее фильмографии более сорока ролей, но запоминающихся среди них нет. Грей так и осталась девочкой из «Грязных танцев».

Лара Флинн Бойл

Эта актриса прославилась совсем молодой. С 17 лет она снималась в небольших ролях, а в 21 год сыграла одну из главных ролей в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс». Правда, помимо этой работы, ей особо похвастаться было нечем, но в конце 1990-х она была принята в основной состав сериала «Практика», в котором участвовала на протяжении семи сезонов. После увольнения из «Практики» Бойл говорила в интервью, что боится стареть, потому что выбор у пожилых актрис не очень большой. В посещении пластических хирургов она не признавалась, но эксперты заметили изменения, которые произошли с актрисой. Было ли это результатом операций, неизвестно, но вернуться к звездным ролям Ларе Флинн Бойл это не помогло.

Шер

Не только актеры стараются выглядеть получше. Знаменитая певица Шер, карьера которой началась еще в ранние 1960-е с дуэта Sonny & Cher (там она пела со своим супругом), в 1980-е пустилась во все тяжкие. Ей тогда было за сорок, но она встречалась с совсем молодыми актерами (среди них были Том Круз и Вэл Килмер), носила вызывающие наряды и, конечно, делала пластику. Впрочем, Шер никогда не отрицала, что пытается скрыть возраст. «Да, у меня была подтяжка лица, а у кого не было?» — спрашивала она. Сейчас ей 73 года, но вряд ли она сильно поменяла образ жизни.

Донателла Версаче

Похожий путь прошла и наследница империи знаменитого кутюрье, возглавившая модный дом своего брата в 1997 году, когда Джанни Версаче был убит. С тех пор Донателла и начала приводить себя в порядок — как сама понимала этот термин. В интервью она рассказывала о стилистах и «тоннах грима», упоминала, что когда-то использовала ботокс для инъекций («только на лице»), но в целом ничего серьезного не делала.