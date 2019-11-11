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Певец Томас Андерс: «Люблю вино и воду!»

12.11.2019 17:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Певец Томас Андерс: «Люблю вино и воду!»
Томас Андерс в Воронеже. 2016 год. © / Марк Шишкин / АиФ

Томас Андерс: — Очень люблю готовить.  Причем одного коронного блюда у меня, пожалуй, нет. Мне удаются хорошо и средиземноморские, и азиатские блюда, которые просто обожаю. Если честно, то я расслабляюсь, когда готовлю.

Яна Смирнова, "АиФ": — А без каких продуктов питания вы не можете представить свою жизнь?

— Салат, паста и, конечно же, азиатские продукты.

— Изменили ли вы с возрастом свой рацион?

— С возрастом, чтобы оставаться в форме и сохранять своё здоровье, свой рацион обязательно нужно менять. Необходимо заботиться о том, что ты ешь. Главное — ингредиенты должны быть хорошего качества. Ведь еда — это бензин для организма. Вы заправляете свою машину самым лучшим бензином и сами должны есть продукты самого высокого качества.

— Томас, а как относитесь к алкоголю? Пьете его или нет? И что любите из безалкогольных напитков?

— История района Германии, в котором я родился, вырос и живу до сих пор, непосредственно связана с производством вина. Поэтому я очень люблю вино. Из безалкогольных предпочитаю простую воду.

Певец Томас Андерс: «Люблю вино и воду!»
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— Вы занимаетесь спортом?

— Очень–очень мало, так как мне всегда не хватает времени. А вот моя жена, которую я очень люблю, увлекается спортом и занимается им минимум час ежедневно. Нужно найти время и мне!

— Что вы делаете для того, чтобы иметь такое количество энергии для записей, гастролей, выступлений?

— Может быть, качественные продукты и также пищевые добавки. По утрам я делаю коктейль с витаминами и минералами, которые дают мне энергию.

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— Томас, на последний российский концерт в Якутске вы прилетели без багажа, так как он потерялся. Без каких вещей было особенно сложно?

— Не очень приятно было оказаться без одежды так далеко. Я знал, что в Якутске очень холодно, поэтому на мне был кашемировый свитер, но в нем невозможно петь на сцене, очень жарко. Срочно нужны были сценические костюмы. Поэтому мне купили белые рубашки и футболки. Но, когда такое случается, в первый момент это, конечно, раздражает. А потом ты думаешь, что у многих людей в мире даже багажа нет, и стараешься мыслить позитивно. Когда я вернулся в Германию, мой багаж был уже там.

— Говорят, что занятия музыкой помогают снимать стресс. Чувствуете на себе?

— Моя публика может выбрать любую музыку. Она дарит им счастье, позволяет им мечтать и расслабляться. Но, когда вы сами занимаетесь музыкой, это тяжелый труд, который также может стать причиной стресса. Когда нужно много путешествовать, выходить на сцену. Когда я работаю 90 минут на сцене, это и счастье, и тяжелая работа. Это не то же самое, что сидеть в кресле и читать книгу. Это высокая концентрация и отдача. Когда я в студии, то работаю над мелодиями и своей программой на телевидении. Миллионы людей будут смотреть, и твое тело и разум всегда должны находиться в тонусе. Поэтому не могу сказать, что лично мне музыка помогает снимать стресс.

— Но чтение помогает в отличие от музыки?

— Иногда я слушаю музыку дома, но обычно я все время анализирую ее. Думаю о том, как это записывали, сочиняли, что я бы спел по-другому и так далее. А чтение меня успокаивает, да.

— Какие книги вы обычно читаете?

— Я люблю биографии. Но если совсем честно, то больше всего люблю читать кулинарные книги. У меня их дома около ста восьмидесяти!

 
 
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