ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобороны о пожаре в воинской части в Гродно:«Пострадавших нет»

12.11.2019 17:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Министерство обороны прокомментировало пожар в воинской части в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны о пожаре в воинской части в Гродно:«Пострадавших нет»

Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:
Действительно, сегодня в парке боевых машин на территории механизированной бригады произошло возгорание. Однако благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям и пожарных расчетов Западного оперативного командования пожар удалось довольно быстро ликвидировать. И, к счастью, пострадавших нет.

На месте уже работают представители Следственного комитета, комиссия Министерства обороны. Согласно информации пресс-службы ведомства, повреждены три единицы военной техники.

Очевидцы о пожаре на территории парка боевых машин в Гродно: Были слышны мощные хлопки

Минобороны о пожаре в воинской части в Гродно:«Пострадавших нет»

Люди в материале: Наталья Гаврусик
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Министерство обороны прокомментировало пожар в воинской части в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Внимание, розыск! Совершено разбойное нападение в Докшицком районе.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика