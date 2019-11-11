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Минобороны о пожаре в воинской части в Гродно:«Пострадавших нет»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Министерство обороны прокомментировало пожар в воинской части в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:
На месте уже работают представители Следственного комитета, комиссия Министерства обороны. Согласно информации пресс-службы ведомства, повреждены три единицы военной техники.
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Новости Беларуси. Министерство обороны прокомментировало пожар в воинской части в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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