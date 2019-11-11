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Беларусь и Россия могут отказаться от согласования балансов поставок молока и мяса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и Россия обсуждают возможность отмены балансов поставок молока и мяса. Это значит, что странам не нужно будет каждый год согласовывать вопросы по продовольствию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А сам механизм поставок станет прозрачнее.
По ведению единой аграрной политики стороны сейчас разрабатывают новый формат. Ожидается, что он упорядочит работу в 2020 году. При этом документ будет соответствовать дорожной карте. Работа над ней продолжается.
Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Беларуси:
Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Вопросы сотрудничества Беларуси и России 12 ноября широко обсуждались на международном форуме «Продэскпо» в Минске. Это ежегодное событие. На этот раз свою продукцию привезли более 200 производителей из разных стран. Площадка – еще и хорошая возможность наладить новые контакты. Особой популярностью пользуются стенды с белорусской молочкой, мясной продукцией, хлебобулочными и кондитерскими изделиями.
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия обсуждают возможность отмены балансов поставок молока и мяса. Это значит, что странам не нужно будет каждый год согласовывать...
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