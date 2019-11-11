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Беларусь и Россия могут отказаться от согласования балансов поставок молока и мяса

12.11.2019 17:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Россия обсуждают возможность отмены балансов поставок молока и мяса. Это значит, что странам не нужно будет каждый год согласовывать вопросы по продовольствию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А сам механизм поставок станет прозрачнее.

Беларусь и Россия могут отказаться от согласования балансов поставок молока и мяса

По ведению единой аграрной политики стороны сейчас разрабатывают новый формат. Ожидается, что он упорядочит работу в 2020 году. При этом документ будет соответствовать дорожной карте. Работа над ней продолжается.

Беларусь и Россия могут отказаться от согласования балансов поставок молока и мяса

Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Беларуси:
Если взять сегодня карту экспорта, то около 70 % мы реализуем на российский рынок. Сегодня идет оптимизация направлений для того, чтобы мы имели единое понимание и единое направление нашего развития.

Беларусь и Россия могут отказаться от согласования балансов поставок молока и мяса

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Идет обсуждение стыковки всех нормативных документов, в первую очередь, сделать аудит, насколько мы идентичны, схожи в вопросах поддержки, нормативно-правовых документов. Мы в этом уже определились.

Беларусь и Россия могут отказаться от согласования балансов поставок молока и мяса

Беларусь и Россия могут отказаться от согласования балансов поставок молока и мяса

Вопросы сотрудничества Беларуси и России 12 ноября широко обсуждались на международном форуме «Продэскпо» в Минске. Это ежегодное событие. На этот раз свою продукцию привезли более 200 производителей из разных стран. Площадка – еще и хорошая возможность наладить новые контакты. Особой популярностью пользуются стенды с белорусской молочкой, мясной продукцией, хлебобулочными и кондитерскими изделиями.

Беларусь и Россия могут отказаться от согласования балансов поставок молока и мяса

Люди в материале: Владимир Дворник, Анатолий Хотько
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия обсуждают возможность отмены балансов поставок молока и мяса. Это значит, что странам не нужно будет каждый год согласовывать...
 
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