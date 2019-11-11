Александр Глеб: «У меня в детском возрасте отпечаталось в голове, что я уеду почему-то в Германию»

Источник материала: СТВ

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Александр Глеб, футболист:

У меня в детском возрасте так отпечаталось в голове, что я уеду почему-то в Германию. Всегда видел эту цель перед собой. У меня одна была только задача. Я снил чуть ли не полгода это, до отъезда, прикинь, в Германию.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Ты бредил уже.





Александр Глеб:

Да. Хочу пожелать молодым, чтобы они верили в себя, шли к своей цели. Потому что сложности есть у всех. Конечно, без удачи никуда не обойдётся: это нужное время, нужный человек где-то увидел, какой-то контракт, поверил в тебя. Но, главное, верить самому и двигаться вперёд. И только вперёд.