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Александр Глеб: «У меня в детском возрасте отпечаталось в голове, что я уеду почему-то в Германию»

12.11.2019 16:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Александр Глеб, футболист:
У меня в детском возрасте так отпечаталось в голове, что я уеду почему-то в Германию. Всегда видел эту цель перед собой. У меня одна была только задача. Я снил чуть ли не полгода это, до отъезда, прикинь, в Германию.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Ты бредил уже.

Александр Глеб: «У меня в детском возрасте отпечаталось в голове, что я уеду почему-то в Германию»

Александр Глеб:
Да. Хочу пожелать молодым, чтобы они верили в себя, шли к своей цели. Потому что сложности есть у всех. Конечно, без удачи никуда не обойдётся: это нужное время, нужный человек где-то увидел, какой-то контракт, поверил в тебя. Но, главное, верить самому и двигаться вперёд. И только вперёд.

Люди в материале: Александр Глеб
 
 
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Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Александр Глеб, футболист:У меня в детском возрасте так отпечаталось в голове, что я уеду почему-то в...
 
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