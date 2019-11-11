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Александр Глеб: «В театр я в Беларуси не ходил. Когда в Англии был, на мюзиклы ходил. Мне очень нравилось»
Источник материала: СТВ
Футболист откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Александр Глеб, футболист:
Вадим Щеглов:
Александр Глеб:
Вадим Щеглов:
Александр Глеб:
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Александр Глеб: «В театр я в Беларуси не ходил. Когда в Англии был, на мюзиклы ходил. Мне очень нравилось»
Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Принято думать, что спортсмены – это люди, которые зациклены только на...
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