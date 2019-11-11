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Молоко не прокисло, а сыр и хлеб без плесени. Простые способы сохранить свежесть продуктов на кухне

12.11.2019 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В соцсетях появились советы, как дольше сохранять еду свежей. Простые приемы помогут предотвратить черствость хлеба, прокисание молока и появление плесени на сыре.

Запись быстро стала вирусной – впечатленные хозяева отметили, что попробуют такие эксперименты. Инетерсные советы собрало издание Daily Mail. 

Молоко

Молоко не прокисло, а сыр и хлеб без плесени. Простые способы сохранить свежесть продуктов на кухне

Добавление небольшого количества соли продлит свежесть молока, потому что соль замедляет его окисление.

По словам экспертов, всего маленькой щепотки достаточно, чтобы ваша бутылка молока еще могла простоять в холодильнике несколько дней.

Бананы

Молоко не прокисло, а сыр и хлеб без плесени. Простые способы сохранить свежесть продуктов на кухне

Бананы будут свежими дольше, если положить их стебель в воду. Цвет и свежесть фруктов не потеряются до трех недель, а те бананы, которые не будут находиться в воде, за это время полностью почернеют. 

Сыр

Молоко не прокисло, а сыр и хлеб без плесени. Простые способы сохранить свежесть продуктов на кухне

Ваш сыр будет свежим и не заплесневевшим дольше, если смазать его маслом. Этот защитный слой замедляет рост плесени, потому что масло состоит из жира.

Что в холодильнике нельзя класть рядом? Учимся хранить продукты правильно (читать далее).

Соль

Молоко не прокисло, а сыр и хлеб без плесени. Простые способы сохранить свежесть продуктов на кухне

Добавление зерен риса в вашу солонку – это хороший способ избавиться от лишней влаги. Такая добавка поглощает влагу в воздухе, предотвращает слипание соли и то, что она забьет отверстия в солонке.

Хлеб

Молоко не прокисло, а сыр и хлеб без плесени. Простые способы сохранить свежесть продуктов на кухне

Добавление небольшого кусочка сельдерея в упаковку с хлебом поможет продлить жизнь продукта. Хлеб поглощает влагу из сельдерея, который на 95 процентов состоит из воды, предотвращает свое высыхание и быстрое образование плесени.

Томатный соус

Молоко не прокисло, а сыр и хлеб без плесени. Простые способы сохранить свежесть продуктов на кухне

Вы не так часто используете томатный соус и он быстро портится? Проблема легко решается. Налейте соус на форму для льда, заморозьте и вынимайте кубики, когда они вам понадобятся (такой способ прекрасно подойдет для супов и соусов). 

Трещину можно засыпать солью – тогда овощ пролежит ещё несколько дней. Как выбрать вкусные помидоры (здесь подробнее).   

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В соцсетях появились советы, как дольше сохранять еду свежей. Простые приемы помогут предотвратить черствость хлеба, прокисание молока и появление плесени на...
 
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