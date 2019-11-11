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Александр Глеб: «Несправедливо, что доктора зарабатывают меньше, чем спортсмены»
Источник материала: СТВ
Футболист высказал своё мнение в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Александр Глеб, футболист:
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Футболист высказал своё мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы – человек обеспеченный, мягко говоря. Но как Вы считаете, это справедливо, что...
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