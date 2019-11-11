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«Очень хорошие компетенции». Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G

12.11.2019 16:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Близость подходов и проекты на миллиард. Александр Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Стало известно также, что Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G. Соответствующая декларация подписана в ходе официального визита в Австрию белорусского лидера. В настоящее время разрабатывается концепция проекта. Министерство связи планирует вынести обсуждение документа на уровень главы государства.

«Очень хорошие компетенции». Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
Если посмотреть на структуру внешней торговли Австрии, то сфера услуг занимает очень важное место. Сейчас коллеги говорят о развитии цифровой экономики Австрии. Это общемировой тренд. Очень хорошие компетенции у них созданы.

Австрийский министр согласился поделиться с нами полностью всей экспертной поддержкой, в том числе – возможность оказания технико-экономической помощи.

Мы сейчас в Беларуси тоже рассматриваем варианты развития в том числе технологии 5G, много об этом идет всяких споров. Опыт Австрии в этой части нам был бы очень полезен.

Александр Лукашенко: «Нам интересен австрийский опыт во многих сферах»

«Очень хорошие компетенции». Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G

Люди в материале: Дмитрий Крутой
 
 
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Новости Беларуси. Близость подходов и проекты на миллиард. Александр Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией, сообщили в программе Новости «24...
 
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