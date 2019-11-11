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«Очень хорошие компетенции». Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Близость подходов и проекты на миллиард. Александр Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стало известно также, что Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G. Соответствующая декларация подписана в ходе официального визита в Австрию белорусского лидера. В настоящее время разрабатывается концепция проекта. Министерство связи планирует вынести обсуждение документа на уровень главы государства.
Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
Австрийский министр согласился поделиться с нами полностью всей экспертной поддержкой, в том числе – возможность оказания технико-экономической помощи.
Мы сейчас в Беларуси тоже рассматриваем варианты развития в том числе технологии 5G, много об этом идет всяких споров. Опыт Австрии в этой части нам был бы очень полезен.
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Новости Беларуси. Близость подходов и проекты на миллиард. Александр Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией, сообщили в программе Новости «24...
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