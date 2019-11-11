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«Его можно разукрасить так красиво, что всем будет завидно». Как арендовать трамвай или троллейбус на свой праздник

12.11.2019 16:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Разрешают ли пользоваться трамваем на каких-либо праздниках, узнали в программе «Большой город».

Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора главный инженер ГП «Минсктранс»:
Разрешаем.

Что для этого нужно?

Олег Дзюбенко:
Обратиться непосредственно в трамвайный, троллейбусный, автобусный парк и вам выделят транспортное средство. Его можно разукрасить так красиво, что всем будет потом завидно.

Люди в материале: Олег Дзюбенко
 
 
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Разрешают ли пользоваться трамваем на каких-либо праздниках, узнали в программе «Большой город». Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора –...
 
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