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«Его можно разукрасить так красиво, что всем будет завидно». Как арендовать трамвай или троллейбус на свой праздник
Источник материала: СТВ
Разрешают ли пользоваться трамваем на каких-либо праздниках, узнали в программе
Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГП «Минсктранс»:
Что для этого нужно?
Олег Дзюбенко:
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«Его можно разукрасить так красиво, что всем будет завидно». Как арендовать трамвай или троллейбус на свой праздник
Разрешают ли пользоваться трамваем на каких-либо праздниках, узнали в программе «Большой город». Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора –...
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