«Его можно разукрасить так красиво, что всем будет завидно». Как арендовать трамвай или троллейбус на свой праздник

Источник материала: СТВ

Разрешают ли пользоваться трамваем на каких-либо праздниках, узнали в программе «Большой город» .

Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГП «Минсктранс»:

Разрешаем.

Что для этого нужно?

Олег Дзюбенко:

Обратиться непосредственно в трамвайный, троллейбусный, автобусный парк и вам выделят транспортное средство. Его можно разукрасить так красиво, что всем будет потом завидно.