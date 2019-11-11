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Котлы «Navien»: сочетание надежности, функциональности и безопасности

12.11.2019 17:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Котлы «Navien»: сочетание надежности, функциональности и безопасности
Фото из открытых источников

 «Navien» входит в десятку крупнейших корейских производителей, задействованных в сфере проектирования, разработки и сборки отопительной техники. Компания экспортирует товары более чем в тридцать стран, в числе которых присутствует и Беларусь. В Республике бытовые котлы с логотипом азиатского бренда заслуженно возглавляют рейтинги продаж.

Объясняется спрос несколькими факторами:

  1. Адаптация к сложным условиям

Поставляемые на внутренний рынок приборы имеют сертификацию. Они адаптированы к сложным условиям эксплуатации. Встроенные системы защиты предотвращают поломки связанные с низким давлением газа, гидроударами, перепадами напряжения и прочими негативными явлениями.

  1. Производительность

Экономное потребление ресурсов, завидная производительность и приближенные к максимальным значениям показатели КПД – еще один весомый плюс.

  1. Функциональность

Стремление установить в здании бытовой котел «Navien» продиктовано желанием собственником недвижимости упростить себе жизнь. Функционал приборов, оснащенным вторым контуром, позволяет получать в любое время нужный объем горячей воды. В числе прочих востребованных опций также фигурирует защита от замерзания, усовершенствованный механизм дымоудаления, выносной пульт ДУ и т.п.

Отопительные котлы Navien: гарантия комфортного микроклимата

Огромный выбор конфигураций отопительного оборудования имеется в компании Euroterm.by. Собственники коттеджей, фазенд, квартир и домов подберут котел по перечню технических характеристик. Он станет ключевым компонентом системы обогрева, улучшит показатели эффективности контура. Устройство не потребует частого обслуживания, проводимого сотрудниками сервисного центра. Оно порадует стабильной работой в процессе эксплуатации. Пользователи оценят простоту управления, высокий уровень автоматизации и соответствие стандартам безопасности.

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Фото из открытых источников  «Navien» входит в десятку крупнейших корейских производителей, задействованных в...
 
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