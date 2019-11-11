|
Котлы «Navien»: сочетание надежности, функциональности и безопасности
12.11.2019 17:54 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Объясняется спрос несколькими факторами:
Поставляемые на внутренний рынок приборы имеют сертификацию. Они адаптированы к сложным условиям эксплуатации. Встроенные системы защиты предотвращают поломки связанные с низким давлением газа, гидроударами, перепадами напряжения и прочими негативными явлениями.
Экономное потребление ресурсов, завидная производительность и приближенные к максимальным значениям показатели КПД – еще один весомый плюс.
Стремление установить в здании бытовой
Отопительные котлы Navien: гарантия комфортного микроклимата
Огромный выбор конфигураций отопительного оборудования имеется в
*на правах рекламы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото из открытых источников «Navien» входит в десятку крупнейших корейских производителей, задействованных в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)