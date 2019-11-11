ТОП-10 вопросов о тормозной системе

На какую систему ложится основная нагрузка по обеспечению безопасности поездки в автомобиле? Если вы считаете, что на тормозную, то вы абсолютно правы: умение вовремя притормозить никогда и нигде не оказывается настолько уместно, как на дороге. Сегодня мы подготовили подборку ответов на самые разные вопросы, касающиеся тормозной системы автомобиля и ее компонентов. А помогли нам в этом эксперты Bosch.

1. Из чего состоит тормозная система автомобиля и какие ее разновидности наиболее распространены?

Тормозную систему составляют два основных блока: тормозной привод (как правило гидравлический) и тормозной механизм. Первый преобразует усилие, сообщаемое водителем педали тормоза, в давление, оказываемое на тормозной механизм. Это давление создается за счет сжатия тормозной жидкости. Второй, в свою очередь, создает силу трения, благодаря чему замедляется или прекращается вращение колес, а автомобиль сбрасывает скорость или останавливается.

В современных автомобилях все чаще встречается дисковый механизм на всех четырех колесах. Однако по нашим дорогам ездит достаточно много машин, оборудованных дисковыми тормозами на передних колесах и барабанными – на задних.

Дисковый механизм состоит из тормозного диска на ступице колеса, суппорта и расположенных в его пазах тормозных колодок — именно они, прижимаясь к диску, создают трение.

В барабанном тормозе на ступице колеса находится тормозной барабан, внутри которого расположена пара тормозных колодок. При нажатии на педаль тормоза поршень приводит колонки в движение, прижимая их к барабану, чтобы создать необходимое для замедления движения автомобиля трение.

2. Как отследить состояние элементов тормозного механизма?

Именно на тормозной механизм приходится основная нагрузка при торможении — и от состояния его элементов в значительной степени зависит эффективность всего процесса. Поэтому минимум два раза в год — во время сезонной смены покрышек — имеет смысл проверить, как же обстоит дело с тормозами на вашей машине (раз уж колеса все равно снимаются для замены шин).

В случае с барабанным тормозным механизмом без снятия колеса в принципе не обойтись — ведь все его элементы находятся внутри барабана без визуального доступа к ним. Дисковые тормоза допускают визуальный осмотр (если, конечно, обзор не закрывают колпаки или спицы колеса). Нормальной считается толщина фрикционного слоя не менее 3,5 мм. Впрочем, даже если вы увидели именно такую картину, это еще не повод успокаиваться: бывает так, что наружная и внутренняя колодки изнашиваются неравномерно.

Поэтому следует обращать внимание на то, как ведет себя машина, какие звуки издает при торможении, как реагирует педаль тормоза на нажатие. Неприятные скрипы, появление металлической стружки на тормозных дисках, увеличение хода педали тормоза, вибрация при торможении или увод автомобиля в сторону — все это признаки износа элементов тормозного механизма и повод незамедлительно ехать на СТО.

О том, что тормозные колодки пора менять, могут сообщить специальные датчики — механические или электронные. Первые представляют собой металлическую пластинку из пружинной стали, которая при износе фрикционного слоя колодки начинает тереться о тормозной диск и издавать противный скрип. При срабатывании электронного датчика загорается соответствующий индикатор на приборной панели.

Общая периодичность замены колодок дискового тормозного механизма — каждые 30-60 тыс. км пробега в зависимости от оси, барабанного — каждые 70-90 тыс. км. Но эти цифры еще очень сильно зависят от индивидуальных условий и манеры езды, поэтому бдительность никогда не будет излишней.

3. До какой температуры нагреваются элементы тормозной системы в процессе торможения и какую должны выдерживать?

В этом вопросе многое зависит от стиля вождения. Спокойный городской стиль — самый щадящий для тормозного механизма, в таком режиме их сложно «разогреть» выше 400°C; более агрессивная манера езды с резкими разгонами и торможениями способна увеличить эту температуру до 500-650°C, а при запредельных гоночных нагрузках тормозной механизм накаляется в буквальном смысле докрасна – более 800°C!

Уважающие себя, и уважаемые автопроизводителями, бренды – в их числе и Bosch – заботятся о том, чтобы их комплектующие не только благополучно выдерживали экстремальные термические и механические нагрузки, но, самое главное, обеспечивали безопасность торможения.

4. Можно ли устанавливать на обычное авто спортивные керамические колодки? Улучшит ли это качество торможения?

Даже если вы любитель больших скоростей, за пределами гоночного трека необходимости в использовании специальных колодок нет. Более того, такие колодки создаются в расчете на принципиально иной режим эксплуатации и наиболее эффективно работают при температурах, недостижимых в обычных условиях. А значит, на городских улицах могут не выручить, а, наоборот, подвести, увеличив тормозной путь.

5. Глухие или вентилируемые, перфорированные или с насечками — какие диски выбрать?

Тормозной диск может быть сплошным или иметь в своей конструкции перегородки, насечки или перфорацию. «Глухая» конструкция — самая простая и доступная по цене, но при этом и самая ненадежная: быстро перегревается в результате трения и медленно отводит тепло. Поэтому подходит скорее для маломощных машин и максимально спокойной манеры езды.

Современным стандартом являются вентилируемые диски – состоящие из двух тонких слоев металла, между которыми располагаются специальные каналы для отвода тепла.

Для эффективной работы системы торможения имеет значение отвод не только тепла, но и газов, которые вырабатываются в результате трения колодок о диск. Для их устранения на диске может иметься перфорация, насечки либо их комбинация. Эффективность торможения они, конечно, увеличивают, но вместе с тем не лишены недостатков: за счет неровностей на поверхности тормозные накладки изнашиваются быстрее, а сами диски (особенно перфорированные) отличаются меньшей прочностью по сравнению со своими гладкими «собратьями». Такие диски родом из автоспорта – и, по большому счету, нужны лишь опытным поклонникам спортивного стиля вождения.

6. Когда нужно менять тормозные диски и почему это нужно делать только в паре?

Обычно тормозных дисков хватает на 2-3 замены колодок. Однако периодически не лишним будет проверить штангенциркулем толщину диска в нескольких местах, чтобы оценить необходимость замены (максимальную и минимальную величину производитель указывает на самом диске).

Замену тормозных дисков нужно проводить в паре на одной оси. От этого зависит синхронность срабатывания тормозов на обоих колесах — а значит, и поведение автомобиля при торможении, то есть ваша собственная безопасность. Да и нагрузка на другие элементы тормозной системы в таком случае распределяется равномерно.

Кстати, одновременно с заменой дисков нужно обязательно менять и колодки! Даже если вам кажется, что они изношены незначительно и могут еще послужить, новый диск «заметит» любую погрешность в старых колодках, а в самом худшем случае такая комбинация может и вовсе привести к его порче. Не становитесь тем скупцом, которому приходится платить дважды.

Колодки тоже меняются в паре — по тем же причинам, что и диски.

7. Можно ли использовать диски и колодки разных производителей?

Общее правило – нужно убедиться, что выбранные вами элементы тормозной системы могут работать «в паре». Комплектующие разных производителей могут оказаться просто-напросто несовместимыми, поэтому в этом случае такая проверка особенно актуальна.

8. Как и зачем обкатывать новые колодки и диски?

Это как раз тот случай, когда притирка происходит в самом буквальном смысле: новые детали просто необходимо «познакомить» друг с другом!

Сразу после замены дисков или колодок нужно прокачать педаль тормоза — это делается буквально несколькими нажатиями. Первые километры пробега после замены не забывайте о том, что тормозить нужно плавно, избегая повышенных нагрузок на тормозной механизм. Да и впоследствии какое-то время нельзя сбрасывать высокую скорость, «утапливая» педаль тормоза в пол резким движением — нажатия должны быть прерывистыми. А вот когда поверхность нового диска приобретет равномерный цвет без полос и пятен, это сигнализирует о том, что первичная притирка прошла удачно. Теперь, наоборот, нужно выполнить несколько циклов разгона и полного торможения с интервалом в 5-7 минут. Это «закалит» поверхность колодок, и они не будут так быстро стираться.

И не стоит волноваться, если первое время при торможении раздаются посторонние звуки и скрипы: это нормально для новых деталей после замены.

9. Как влияет состояние колодок и дисков на тормозной путь?

Еще 20 лет назад при торможении со 100 км/ч до нуля нормальным считался тормозной путь 50-60 метров. Сегодня – уже 40-45 метров: технологии не стоят на месте, и тормозные системы работают все более эффективно. Однако величина тормозного пути непосредственным образом связана с состоянием колодок: изношенные тормозные колодки, диски или барабаны, как и несвоевременная замена тормозной жидкости, могут привести к увеличению тормозного пути в два раза!

10. Нужно ли использовать специальные смазки тормозных систем и их компонентов? Какой это может дать эффект?

Все зависит от того, какие именно. Например, металлосодержащие смазки (алюминиевые, медные и др.) использовать не рекомендуется: в процессе эксплуатации между разными металлами возникает электрохимическая реакция, в результате чего детали могут окисляться, появляется коррозия. Существует традиционная графитовая смазка, но она имеет существенный недостаток — низкую эффективность. Поэтому многие производители (примером может служить материал для механизмов тормозных систем Bosch Superfit, не содержащий металлов и кислот).

Каждый нюанс, имеющий отношение к эффективности ее работы, заслуживает пристального внимания и при необходимости — своевременного обращения к специалистам. Обращайте внимание на любое изменение прывычного поведения машины во время торможения, своевременно выполняйте все сервисные манипуляции, внимательно относитесь к выбору запчастей для замены — и тогда большинства неприятных ситуаций, связанных с тормозами, можно будет избежать.