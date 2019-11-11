Военные США отправляют на Аляску таинственную боевую машину

Источник материала: Tut.by

Военные США погрузили для отправки на Аляску, на самый север страны, корпус загадочной боевой машины, мало похожей на ту технику, которая стоит на вооружении в стране. На необычную машину обратили внимание американские блогеры, пишет «Российская газета».

Предположительно, корпус неизвестной бронетехники отправлен в Центр испытаний в Форт-Грили, который расположен на Аляске, — там обычно испытывают технику при низких температурах.

Что за машина, тоже пока не ясно. По виду корпуса понятно, что перед нами явно гусеничная техника. Скорее всего, она сделана не из стали — вероятно, материалом является легкий прочный алюминиевый сплав. Обычно подобным занимается компания CT — Concurrent Technologies. Здесь создаются добавки для сплавов, которые позволяют усилить полезные свойства различных материалов. Помимо этого, конструкторы CT применяют так называемую сварку без расплавления, при которой материал нагревается вследствие трения.

Предположительно, перед нами корпус новой БМП, создаваемой по программе NGCV, она должна заменить устаревающую боевую машину пехоты M2 Bradley.