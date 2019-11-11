В Минске продают квартиру для БДСМ

Источник материала: KYKY

На сайте realt.by есть объявление , в котором продают трехкомнатную квартиру с «концептуальным» ремонтом: кожей, решетками и клеткой вокруг кровати. За нее просят 415 024 рублей, или почти 202 тысячи долларов.

Квартира находится на 23-м этаже, в доме жилого комплекса «Грушевский посад» по проспекту Дзержинского, 20. Владельцы расхваливают ее со всех сторон: утверждают, что полы с подогревом, светом и системой безопасности можно управлять, а ванна – на самом деле джакузи.

Площадь жилья – почти 104 квадратных метра, но самое интересное – это, конечно, дизайн интерьера (на любителя). Посмотрите: