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В Минске продают квартиру для БДСМ
Источник материала: KYKY>
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Квартира находится на 23-м этаже, в доме жилого комплекса «Грушевский посад» по проспекту Дзержинского, 20. Владельцы расхваливают ее со всех сторон: утверждают, что полы с подогревом, светом и системой безопасности можно управлять, а ванна – на самом деле джакузи.
Площадь жилья – почти 104 квадратных метра, но самое интересное – это, конечно, дизайн интерьера (на любителя). Посмотрите:
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