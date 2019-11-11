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В Минске продают квартиру для БДСМ

12.11.2019 17:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На сайте realt.by есть объявление, в котором продают трехкомнатную квартиру с «концептуальным» ремонтом: кожей, решетками и клеткой вокруг кровати. За нее просят 415 024 рублей, или почти 202 тысячи долларов. 

Квартира находится на 23-м этаже, в доме жилого комплекса «Грушевский посад» по проспекту Дзержинского, 20. Владельцы расхваливают ее со всех сторон: утверждают, что полы с подогревом, светом и системой безопасности можно управлять, а ванна – на самом деле джакузи. 

Площадь жилья – почти 104 квадратных метра, но самое интересное – это, конечно, дизайн интерьера (на любителя). Посмотрите:

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На сайте realt.by есть объявление, в котором продают трехкомнатную квартиру с «концептуальным» ремонтом: кожей, решетками и клеткой вокруг кровати. За нее просят 415 024...
 
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