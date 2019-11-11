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Три станции новой линии минского метро готовы на 85-95%

12.11.2019 18:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Три станции новой линии минского метро готовы на 85-95%
Фото из открытых источников

Станции третьей линии столичного метрополитена "Площадь Франтишка Богушевича", "Вокзальная", "Ковальская Слобода" готовы на 85-95%. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор РИМАШЕВСКИЙ, передает БЕЛТА.

"Сейчас ведем два участка строительства линии метрополитена. Первый участок включает 4 станции: "Юбилейная площадь", "Площадь Франтишка Богушевича", "Вокзальная", "Ковальская Слобода". Три из них находятся в высокой степени готовности, выполняются отделочные работы. "Юбилейная площадь" готова на 50%, в первом квартале 2020 года выйдем на финишную прямую", - сказал Федор Римашевский.

Перегонные тоннели почти готовы. Выполняется прокладка инженерных сетей и коммуникаций. Работы ведутся в двухсменном режиме, на узких и сложных участках - в трехсменном. Средняя численность работников - около 700 человек.

Ввод в эксплуатацию 4 станций запланирован в следующем году.

"После открытия и завершения этих станций мы получим в городе крупнейший транспортно-пересадочный узел в границах Привокзальной площади, который включает в себя пересадку между линиями метро, железнодорожную станцию Минск-Пассажирский, наземный пассажирский транспорт и автовокзал. То есть, приехав на вокзал, можно будет переместиться в любую точку города на различном транспорте", - заключил первый зампред Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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Ввод в эксплуатацию 4 станций запланирован в следующем году.
 
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